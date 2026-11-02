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Петербург против «сиротских гетто»: новые правила выдачи бесплатных квартир

Опубликовано: 2 ноября 2026 20:41
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург против «сиротских гетто»: новые правила выдачи бесплатных квартир
фото Global Look Press
Почему город отказался от старой модели и как теперь распределяют жилье

Власти Петербурга пересмотрели подход к обеспечению квартирами выпускников детских домов — прежняя практика привела к серьёзным социальным сложностям. Теперь в одном доме для сирот выкупают не больше 20 % квартир, чтобы не создавать изолированные «сиротские» кварталы.

Почему отказались от прежней схемы

Раньше целые многоэтажки в Шушарах и Красногвардейском районе заселяли почти исключительно выпускниками детдомов.

Такая концентрация создавала ощутимые проблемы: росла криминогенная обстановка, происходили постоянные конфликты, а соцслужбы вынуждены были работать в режиме непрерывной «аварийной» поддержки.

"Не все ребята успевали адаптироваться к самостоятельной жизни, и изоляция только усиливала трудности", - отметила уполномоченный по правам человека в городе Светлана Агапитова.

Ключевые изменения в новой модели:

  • лимит на долю квартир для сирот — не более 20 % в одном доме;
  • оставшиеся 80 % распределяют между другими льготниками — очередниками и многодетными семьями;
  • сохранён механизм оптового выкупа жилья у застройщиков;
  • сироты по‑прежнему получают квартиры очень быстро — обычно в первый год после совершеннолетия.

Что это даёт городу и самим выпускникам

Новый подход помогает избежать формирования замкнутых сообществ и снижает социальное напряжение в районах. Смешанное заселение даёт выпускникам возможность встраиваться в обычную городскую среду, а не оставаться в изолированной группе.

При этом Петербург удерживает лидерские позиции по скорости обеспечения жильём: ключи вручают практически сразу, что на фоне других регионов выглядит заметно выгоднее.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербургу грозит новый рост платы за коммуналку.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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