Сочные и румяные: добавьте этот секретный ингредиент в котлеты — муж будет ноги вам целовать

Секрет идеальных котлет

Качественно приготовленные котлеты являются одним из важных элементов домашнего уюта. Профессиональные кулинары всегда используют авторские техники для достижения наилучшего результата: блюдо должно обладать нежной текстурой, сочностью и аппетитной корочкой.

Мы предлагаем вашему вниманию рецептуру, обеспечивающую безупречное качество продукта.

Секрет заключается в добавлении тертого сырого картофеля: измельченные на мелкой терке и предварительно отжатые клубни необходимо тщательно вымешать с фаршем. Также рекомендуется предварительно пассеровать репчатый лук до золотистого оттенка, после чего пропустить его через мясорубку вместе с мясной основой.

Этот простой секрет позволит добиться эталонного качества блюда, что сделает его любимым в вашей семье.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга.

Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи.