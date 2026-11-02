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Сочные и румяные: добавьте этот секретный ингредиент в котлеты — муж будет ноги вам целовать

Опубликовано: 2 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Сочные и румяные: добавьте этот секретный ингредиент в котлеты — муж будет ноги вам целовать
Сочные и румяные: добавьте этот секретный ингредиент в котлеты — муж будет ноги вам целовать
Городовой ру
Секрет идеальных котлет

Качественно приготовленные котлеты являются одним из важных элементов домашнего уюта. Профессиональные кулинары всегда используют авторские техники для достижения наилучшего результата: блюдо должно обладать нежной текстурой, сочностью и аппетитной корочкой.

Мы предлагаем вашему вниманию рецептуру, обеспечивающую безупречное качество продукта.

Секрет заключается в добавлении тертого сырого картофеля: измельченные на мелкой терке и предварительно отжатые клубни необходимо тщательно вымешать с фаршем. Также рекомендуется предварительно пассеровать репчатый лук до золотистого оттенка, после чего пропустить его через мясорубку вместе с мясной основой.

Этот простой секрет позволит добиться эталонного качества блюда, что сделает его любимым в вашей семье.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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