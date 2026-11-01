Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга

Многие шеф-повара обладают авторскими рецептурами котлет, неизменно пользующимися успехом. Предлагаем вашему вниманию оригинальное решение для банкетного меню — мини-котлеты «Чизбургер» в беконе с добавлением сыра чеддер.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 600 г;
- сыр чеддер (острый) — 200 г;
- бекон (слайсы) — 11−12 полосок;
- маринованные корнишоны — 70 г;
- лук красный — ½ шт.;
- вустерский соус — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зубочистки для фиксации.
Технология приготовления
Подготовьте ингредиенты: нарежьте чеддер, огурцы и очищенный лук мелким кубиком.
В глубокой миске соедините фарш с подготовленными компонентами, добавьте вустерский соус, соль и перец. Тщательно перемешайте массу вручную до однородной консистенции.
Сформируйте из фарша заготовки округлой формы размером чуть больше грецкого ореха, затем придайте им вид котлет.
Оберните каждую заготовку полоской бекона и зафиксируйте края с помощью зубочистки.
Обжаривайте изделия на разогретой сухой сковороде при среднем температурном режиме в течение 3–4 минут с каждой стороны.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила вустерширский соус на крупнозерновую горчицу. Получилось очень пикантно.
Фото сгенерировано ИИ
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