Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга

Необычная подача любимого блюда

Многие шеф-повара обладают авторскими рецептурами котлет, неизменно пользующимися успехом. Предлагаем вашему вниманию оригинальное решение для банкетного меню — мини-котлеты «Чизбургер» в беконе с добавлением сыра чеддер.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 600 г;

сыр чеддер (острый) — 200 г;

бекон (слайсы) — 11−12 полосок;

маринованные корнишоны — 70 г;

лук красный — ½ шт.;

вустерский соус — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зубочистки для фиксации.

Технология приготовления

Подготовьте ингредиенты: нарежьте чеддер, огурцы и очищенный лук мелким кубиком.

В глубокой миске соедините фарш с подготовленными компонентами, добавьте вустерский соус, соль и перец. Тщательно перемешайте массу вручную до однородной консистенции.

Сформируйте из фарша заготовки округлой формы размером чуть больше грецкого ореха, затем придайте им вид котлет.

Оберните каждую заготовку полоской бекона и зафиксируйте края с помощью зубочистки.

Обжаривайте изделия на разогретой сухой сковороде при среднем температурном режиме в течение 3–4 минут с каждой стороны.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила вустерширский соус на крупнозерновую горчицу. Получилось очень пикантно.

Фото сгенерировано ИИ

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