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Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга

Опубликовано: 1 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга
Вместо надоевших обычных: готовлю мини-котлеты «Чизбургер» — семья прыгает от восторга
Городовой ру
Необычная подача любимого блюда

Многие шеф-повара обладают авторскими рецептурами котлет, неизменно пользующимися успехом. Предлагаем вашему вниманию оригинальное решение для банкетного меню — мини-котлеты «Чизбургер» в беконе с добавлением сыра чеддер.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 600 г;
  • сыр чеддер (острый) — 200 г;
  • бекон (слайсы) — 11−12 полосок;
  • маринованные корнишоны — 70 г;
  • лук красный — ½ шт.;
  • вустерский соус — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зубочистки для фиксации.

Технология приготовления

Подготовьте ингредиенты: нарежьте чеддер, огурцы и очищенный лук мелким кубиком.

В глубокой миске соедините фарш с подготовленными компонентами, добавьте вустерский соус, соль и перец. Тщательно перемешайте массу вручную до однородной консистенции.

Сформируйте из фарша заготовки округлой формы размером чуть больше грецкого ореха, затем придайте им вид котлет.

Оберните каждую заготовку полоской бекона и зафиксируйте края с помощью зубочистки.

Обжаривайте изделия на разогретой сухой сковороде при среднем температурном режиме в течение 3–4 минут с каждой стороны.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила вустерширский соус на крупнозерновую горчицу. Получилось очень пикантно.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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