100 часов солнца, +13 в конце месяца и ни одной снежинки: чем удивил октябрь в Петербурге

Прошедший месяц стал одним из самых приятных и комфортных за всю историю метеонаблюдений.

Принято считать, что петербургский октябрь — это серость, промозглый ветер и бесконечные дожди. Но в этот раз погода решила сломать все стереотипы.

Прошедший месяц стал одним из самых приятных и комфортных за всю историю метеонаблюдений. Город пережил сразу два «бабьих лета» и побил несколько вековых рекордов.

Почти догнал рекорд 1909 года

Средняя температура месяца не опустилась ниже +9 градусов. Чтобы вы понимали масштаб: для Петербурга климатическая норма октября составляет около +6 градусов.

То есть месяц оказался теплее обычного почти на три градуса. До абсолютного рекорда далекого 1909 года городу не хватило всего лишь крошечных 0,2 градуса, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Аномальная жара под занавес

Обычно к концу октября город уже морально готовится к зиме. Но в этот раз третья декада месяца выдала настоящую жару.

Конец октября побил исторический рекорд 1937 года сразу на 0,7 градуса. Судите сами:

26 октября воздух днем прогрелся до невероятных +13,1 °C .

воздух днем прогрелся до невероятных . Три ночи подряд (с 25 по 27 октября) в городе фиксировали рекордно высокие ночные температуры.

Петербуржцы гуляли в легких осенних пальто, хотя в это время года пора бы уже надевать шапки. Причиной такой аномалии стали мощные циклоны, которые непрерывно качали тепло из Атлантики.

Солнце, которого не видели 20 лет

Главная жалоба петербуржцев осенью — вечная тьма. Но только не сейчас.

За месяц солнце светило 100,3 часа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. Больше солнца в октябре город видел лишь в далеком 2005 году (тогда набралось 115 часов).

Привычной слякоти тоже не случилось: дождей выпало на четверть меньше положенной нормы — всего 75%.

Ни заморозков, ни первого снега

Самая большая странность октября — полное отсутствие минусовых температур в черте города.

В центре Петербурга термометры ни разу не опустились ниже нуля .

. Для сравнения: в Ленинградской области по ночам холодало до -6 °C.

Сработал так называемый «тепловой остров»: плотная застройка, асфальт и отопление в домах греют городской воздух, спасая его от заморозков.

Для Петербурга целый октябрь без единого ночного минуса — редчайшее событие, которого не было много лет подряд.

А еще город так и не дождался первого снега. Обычно белые хлопья вперемешку с дождем петербуржцы видят уже после 15–20-х чисел месяца. В этот раз снежинок не увидели ни в Петербурге, ни даже в пригородах.

Впереди ноябрь — месяц, когда зима неизбежно возьмет свое. Но этот октябрь точно запомнится как редкий подарок северной природы: сухой, яркий и очень теплый.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать первый снег .