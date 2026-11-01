Загородный дом зимой: как обустроить участок, чтобы не утонуть в сугробах и темноте

Сделать загородную жизнь зимой комфортной и красивой — вполне реально.

Большинство из нас планируют дачный участок под лето. На красивых картинках всегда стриженый газон, цветут гортензии и стоит шезлонг.

Но наступает ноябрь. Цветы исчезают, в четыре часа дня уже темно, а тропинки заметает снегом. Красивый летний сад превращается в полосу препятствий.

Сделать загородную жизнь зимой комфортной и красивой — вполне реально. Главное — продумать несколько простых вещей еще на этапе планировки, пишет "ДП" со ссылкой на экспертов.

Куда девать сугробы?

Снег нельзя просто «кидать куда-нибудь».

Если сваливать сугробы на газон, весной трава под плотной ледяной коркой сопреет и покроется плесенью. Скинете снег на молодые туи или декоративные кусты — тяжелый наст просто переломает им ветки.

Планируйте снежные зоны заранее. Рядом с парковкой и главными дорожками должно быть свободное место, куда удобно сгребать снег лопатой или снегоуборщиком.

Рядом с парковкой и главными дорожками должно быть свободное место, куда удобно сгребать снег лопатой или снегоуборщиком. Откажитесь от едкой химии. Не посыпайте дорожки солью — она убьет почву и корни растений вдоль тропинок. Используйте гранитную крошку или крупный песок.

Вода и лед: почему дренаж важнее плитки

Зимы сейчас переменчивые: сегодня мороз, завтра оттепель. Если вода не уходит с дорожек, ваш двор за одну ночь превратится в бесплатный каток.

Уклоны и дренаж. Вода от тающего снега должна сразу стекать в ливневку, а не стоять лужами.

Вода от тающего снега должна сразу стекать в ливневку, а не стоять лужами. Подогрев ступеней. Если есть возможность, заложите греющий кабель под крыльцо и въезд в гараж. Это избавит вас от утренней долбежки льда ломом.

Если есть возможность, заложите греющий кабель под крыльцо и въезд в гараж. Это избавит вас от утренней долбежки льда ломом. Не забудьте про трубы. Осенью обязательно слейте воду из летнего водопровода и системы полива. Иначе зимой замерзшая вода просто разорвет трубы.

Сад без листьев: что посадить для красоты

Зимой сад теряет краски. Но он не должен выглядеть пустым и мертвым. В ландшафтном дизайне это называют «скелетом сада».

Хвойные — основа объема. Горные сосны, ели и можжевельники сохраняют зеленый цвет круглый год и отлично держат форму под шапками снега.

Горные сосны, ели и можжевельники сохраняют зеленый цвет круглый год и отлично держат форму под шапками снега. Яркая кора и ягоды. Кустарник дерен белый зимой радует ярко-красными или желтыми ветками на фоне снега. А рябина и калина не только украсят участок алыми гроздьями, но и привлекут птиц.

Кустарник дерен белый зимой радует ярко-красными или желтыми ветками на фоне снега. А рябина и калина не только украсят участок алыми гроздьями, но и привлекут птиц. Злаки. Не срезайте осенью высокие декоративные травы (например, мискантус). Заснеженные метелки очень красиво колышутся на ветру.

Больше теплого света

Зимой световой день длится от силы семь часов. Без правильной подсветки участок кажется мрачным и чужим.

Свет для безопасности. Первым делом осветите ступени, перепады высот, калитку и дорожку от машины к дому.

Первым делом осветите ступени, перепады высот, калитку и дорожку от машины к дому. Свет для уюта. Подсветите снизу несколько красивых деревьев — свет в ветвях создаст сказочный эффект.

Подсветите снизу несколько красивых деревьев — свет в ветвях создаст сказочный эффект. Выбирайте теплый спектр. Лампы с холодным белым светом делают снег синюшным, а двор — похожим на больничный коридор. Выбирайте лампы с теплым желтоватым светом (2700–3000 К), он визуально согревает пространство.

Главный вывод прост: хороший участок удобен в любое время года. Если заранее подготовить место для сугробов, провести грамотный свет и посадить правильные растения, зима за городом станет любимым сезоном, а не бесконечной борьбой со стихией.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему агрономы отказываются от укрытий на зиму.