Последний шанс заглянуть за кулисы: секреты полувековой реставрации Гатчины скоро снова спрячут в фонды

Если вы планируете поездку на выходные — это отличный повод успеть увидеть то, что обычно спрятано в музейных фондах.

В Гатчинском дворце заканчивает работу выставка «Семь историй сотворения мира». Она открыта только до 8 ноября. Проект посвящен полувековому подвигу мастеров, которые буквально из пепла и обломков заново собрали парадные залы.

Пепелище вместо царских покоев

В этом году Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Его строили для фаворита Екатерины II графа Орлова, а позже он стал любимой загородной резиденцией Павла I. Но к середине XX века от былой роскоши не осталось почти ничего.

В январе 1944 года, отступая, нацисты подожгли дворец. Огонь бушевал несколько суток. Погибли перекрытия, рухнули своды, сгорели уникальная резная отделка и паркеты.

После войны здание стояло полуразрушенным, а потом его передали закрытому военному институту. К идее восстановить здесь музей вернулись только в 1970-х годах.

Работа для ювелиров и детективов

Масштабная реставрация стартовала в 1976 году. Перед мастерами лежали горы щебня, обугленного кирпича и битой лепнины. Никаких 3D-сканеров и компьютеров тогда не было.

Реставраторы работали как детективы:

перебирали обломки вручную;

сопоставляли чудом уцелевшие крошечные куски гипса с довоенными черно-белыми фотографиями;

искали исторические сорта мрамора и восстанавливали рецепты старинных красок.

Первые залы открыли для публики только в 1985 году, спустя почти десять лет титанического труда. Процесс не прекращается и сегодня.

Что спрятано за кулисами музея?

Выставка разместилась на третьем этаже Центрального корпуса. Название «Семь историй сотворения мира» выбрано не просто так: возрождение каждого зала здесь сравнивают с чудом.

В залах показывают изнанку профессии. Большинство экспонатов широкая публика видит впервые. Здесь можно вблизи рассмотреть:

авторские чертежи и акварельные зарисовки архитекторов;

черновые гипсовые слепки, по которым воссоздавали декор;

историческую мебель и скульптуру, вернувшуюся на свои места;

инструменты и архивные документы.

Это редкий шанс понять, какой колоссальный путь проходит вещь, прежде чем встать под стекло музейной витрины.

Как попасть

Выставка открыта до 8 ноября включительно.

Отдельный билет покупать не нужно — выставка входит в стоимость обычного входного билета в Гатчинский дворец. Найти ее можно на третьем этаже главного здания.

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