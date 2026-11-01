Последний шанс заглянуть за кулисы: секреты полувековой реставрации Гатчины скоро снова спрячут в фонды

В Гатчинском дворце заканчивает работу выставка «Семь историй сотворения мира». Она открыта только до 8 ноября. Проект посвящен полувековому подвигу мастеров, которые буквально из пепла и обломков заново собрали парадные залы.
Пепелище вместо царских покоев
В этом году Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Его строили для фаворита Екатерины II графа Орлова, а позже он стал любимой загородной резиденцией Павла I. Но к середине XX века от былой роскоши не осталось почти ничего.
В январе 1944 года, отступая, нацисты подожгли дворец. Огонь бушевал несколько суток. Погибли перекрытия, рухнули своды, сгорели уникальная резная отделка и паркеты.
После войны здание стояло полуразрушенным, а потом его передали закрытому военному институту. К идее восстановить здесь музей вернулись только в 1970-х годах.
Работа для ювелиров и детективов
Масштабная реставрация стартовала в 1976 году. Перед мастерами лежали горы щебня, обугленного кирпича и битой лепнины. Никаких 3D-сканеров и компьютеров тогда не было.
Реставраторы работали как детективы:
- перебирали обломки вручную;
- сопоставляли чудом уцелевшие крошечные куски гипса с довоенными черно-белыми фотографиями;
- искали исторические сорта мрамора и восстанавливали рецепты старинных красок.
Первые залы открыли для публики только в 1985 году, спустя почти десять лет титанического труда. Процесс не прекращается и сегодня.
Что спрятано за кулисами музея?
Выставка разместилась на третьем этаже Центрального корпуса. Название «Семь историй сотворения мира» выбрано не просто так: возрождение каждого зала здесь сравнивают с чудом.
В залах показывают изнанку профессии. Большинство экспонатов широкая публика видит впервые. Здесь можно вблизи рассмотреть:
- авторские чертежи и акварельные зарисовки архитекторов;
- черновые гипсовые слепки, по которым воссоздавали декор;
- историческую мебель и скульптуру, вернувшуюся на свои места;
- инструменты и архивные документы.
Это редкий шанс понять, какой колоссальный путь проходит вещь, прежде чем встать под стекло музейной витрины.
Как попасть
Выставка открыта до 8 ноября включительно.
Отдельный билет покупать не нужно — выставка входит в стоимость обычного входного билета в Гатчинский дворец. Найти ее можно на третьем этаже главного здания.
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