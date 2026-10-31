Цифровой Петербург: в «Лахта Центре» покажут необычное световое шоу о городе

С 1 по 8 ноября в «Лахта Центре» пройдет мультимедийная выставка «Проекции города». Это не просто очередное световое шоу, а попытка заглянуть в саму память Петербурга.
Вход бесплатный, но впечатлений обещают много.
От дворцов до абстракции
В основе проекта лежит простая, но очень красивая идея. Команда художников и инженеров взяла реальные исторические здания города и буквально «оцифровала» их с помощью лазерных 3D-сканеров.
На экранах всё начинается со знакомых силуэтов. Вы легко узнаете очертания знаменитых фасадов. Но постепенно четкие линии начинают таять, рассыпаться на световые точки и превращаться в абстрактную графику под музыку.
Авторы уверены: город — это не только кирпичи и штукатурка. Это наши эмоции, воспоминания и настроение. Именно это ощущение растворения строгой формы в воздухе и передает инсталляция.
Какие места города спрятаны в графике
Художники выбрали знаковые памятники, над восстановлением которых в последние годы работал «Газпром». Здесь нет скучных музейных табличек — только чистый визуальный образ:
- Царское Село: недавно возрожденная церковь Воскресения Христова и сияющий Лионский зал Екатерининского дворца.
- Ораниенбаум: хрупкий Китайский дворец, где реставраторы шаг за шагом возвращали к жизни все 17 интерьеров.
- Кунсткамера: обновленные экспозиции и знаменитый Готторпский глобус-планетарий.
- Ночной город: Троицкий мост, дом Веге и Николо-Богоявленский морской собор с их современной подсветкой.
За техническую магию отвечает студия dreamlaser. Это главные звезды российского медиаарта.
Почему выбрали «Лахта Центр»
Главный небоскреб города сам по себе притягивает взгляды. Это символ современного и технологичного Петербурга.
Показать историю трехсотлетнего города внутри футуристичной башни — отличный ход. Старина и будущее встречаются здесь в одной точке.
К тому же для горожан это отличный повод в очередной раз прогуляться к «Лахте» и увидеть современное искусство мирового уровня.
Как попасть на инсталляцию
Показ приурочен к V фестивалю «Друзья Петербурга». Сам фестиваль длится несколько дней, но «Проекции города» задержатся в «Лахта Центре» на целую неделю.
- Когда: с 1 по 8 ноября.
- Где: «Лахта Центр» (Приморский район).
- Цена: бесплатно.
Важно: количество мест ограничено пространством площадки. Чтобы попасть внутрь, обязательно нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля «Друзья Петербурга».
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