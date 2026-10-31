Цифровой Петербург: в «Лахта Центре» покажут необычное световое шоу о городе

В "Лахта Центре" архитектуру превратят в чистые эмоции.

С 1 по 8 ноября в «Лахта Центре» пройдет мультимедийная выставка «Проекции города». Это не просто очередное световое шоу, а попытка заглянуть в саму память Петербурга.

Вход бесплатный, но впечатлений обещают много.

От дворцов до абстракции

В основе проекта лежит простая, но очень красивая идея. Команда художников и инженеров взяла реальные исторические здания города и буквально «оцифровала» их с помощью лазерных 3D-сканеров.

На экранах всё начинается со знакомых силуэтов. Вы легко узнаете очертания знаменитых фасадов. Но постепенно четкие линии начинают таять, рассыпаться на световые точки и превращаться в абстрактную графику под музыку.

Авторы уверены: город — это не только кирпичи и штукатурка. Это наши эмоции, воспоминания и настроение. Именно это ощущение растворения строгой формы в воздухе и передает инсталляция.

Какие места города спрятаны в графике

Художники выбрали знаковые памятники, над восстановлением которых в последние годы работал «Газпром». Здесь нет скучных музейных табличек — только чистый визуальный образ:

Царское Село: недавно возрожденная церковь Воскресения Христова и сияющий Лионский зал Екатерининского дворца.

недавно возрожденная церковь Воскресения Христова и сияющий Лионский зал Екатерининского дворца. Ораниенбаум: хрупкий Китайский дворец, где реставраторы шаг за шагом возвращали к жизни все 17 интерьеров.

хрупкий Китайский дворец, где реставраторы шаг за шагом возвращали к жизни все 17 интерьеров. Кунсткамера: обновленные экспозиции и знаменитый Готторпский глобус-планетарий.

обновленные экспозиции и знаменитый Готторпский глобус-планетарий. Ночной город: Троицкий мост, дом Веге и Николо-Богоявленский морской собор с их современной подсветкой.

За техническую магию отвечает студия dreamlaser. Это главные звезды российского медиаарта.

Почему выбрали «Лахта Центр»

Главный небоскреб города сам по себе притягивает взгляды. Это символ современного и технологичного Петербурга.

Показать историю трехсотлетнего города внутри футуристичной башни — отличный ход. Старина и будущее встречаются здесь в одной точке.

К тому же для горожан это отличный повод в очередной раз прогуляться к «Лахте» и увидеть современное искусство мирового уровня.

Как попасть на инсталляцию

Показ приурочен к V фестивалю «Друзья Петербурга». Сам фестиваль длится несколько дней, но «Проекции города» задержатся в «Лахта Центре» на целую неделю.

Когда: с 1 по 8 ноября.

с 1 по 8 ноября. Где: «Лахта Центр» (Приморский район).

«Лахта Центр» (Приморский район). Цена: бесплатно.

Важно: количество мест ограничено пространством площадки. Чтобы попасть внутрь, обязательно нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля «Друзья Петербурга».

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