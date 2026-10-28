Пастуший пирог с индейкой: уютный ужин без лишних хлопот

Шеф-повар рассказал, как приготовить нежнейший пастуший пирог из бедра индейки.

Пастуший пирог — это нестареющая британская классика. По сути, это даже не пирог, а сытная запеканка: сочный мясной фарш снизу и нежное картофельное пюре сверху. Блюдо согревает, отлично насыщает и нравится всей семье.

Шеф-повар, участник проектов «Битва шефов» и «Битва пикников»Михаил Смирнов рассказал "Городовому", как приготовить его более легкую версию — с индейкой вместо тяжелой баранины.

Маленькая кулинарная хитрость

Исторически пирог с бараниной называют «пастушьим», а с говядиной — «деревенским». Наш вариант с птицей можно смело назвать современным и диетическим.

Главный секрет: берите фарш из филе бедра индейки, а не из грудки. Грудка в запеканке получится сухой. Мясо с бедра сделает начинку сочной и мягкой, как в традиционном рецепте, но без лишнего жира.

Что подготовить для готовки

Вам понадобятся простые продукты:

Для мясного слоя: 500 г фарша из бедра индейки, 1 луковица, половинка моркови, 1 лавровый лист, стакан любого бульона (200–300 мл), 30 г томатной пасты, немного растительного масла, соль и перец.

500 г фарша из бедра индейки, 1 луковица, половинка моркови, 1 лавровый лист, стакан любого бульона (200–300 мл), 30 г томатной пасты, немного растительного масла, соль и перец. Секретный ингредиент: 50 мл вустерширского (ворчестерского) соуса. Он продается в любом крупном магазине и дает мясу тот самый ресторанный, глубокий аромат.

50 мл вустерширского (ворчестерского) соуса. Он продается в любом крупном магазине и дает мясу тот самый ресторанный, глубокий аромат. Для картофельной «шапочки»: 500 г картофеля, 2 яичных желтка, 70 г пармезана (или любого твердого сыра), соль и перец.

Шаг 1. Готовим насыщенную начинку

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте фарш буквально 5 минут, чтобы он побелел. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Отправьте их к мясу. Добавьте томатную пасту, влейте вустерширский соус и бульон. Киньте лавровый лист. Посолите, поперчите, убавьте огонь и накройте крышкой. Тушите 15–20 минут. Подлива должна слегка загустеть.

Шаг 2. Делаем правильное пюре

Пока мясо тушится, отварите картофель до мягкости (минут 20–25). Слейте воду и разомните его толкушкой.

А теперь фокус: добавьте в картошку два желтка и большую часть тертого пармезана. Быстро перемешайте. Желтки сделают пюре бархатным и помогут ему держать форму в духовке, а сыр подарит сливочно-соленый вкус.

Шаг 3. Собираем пирог

Возьмите глубокую форму для запекания:

Выложите на дно мясо вместе с ароматной подливой. Сверху аккуратно распределите картофельное пюре. Лайфхак: проведите по пюре вилкой, чтобы получились бороздки. Эти гребешки красиво запекутся и станут хрустящими. Посыпьте остатками пармезана.

Шаг 4. В духовку!

Духовку нужно заранее раскалить до 220 градусов. Все ингредиенты внутри уже готовы, поэтому долго ждать не придется.

Запекайте пирог всего 15 минут. Как только сыр расплавится и появится аппетитная золотистая корочка — можно доставать.

Дайте блюду постоять минут пять, чтобы сок осел, и подавайте прямо в форме. Простой, сочный и невероятно вкусный ужин готов!

Ранее «Городовой» рассказывал, как за 20 минут запечь хурму.