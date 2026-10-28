Любимое блюдо школьников: такую мини-пиццу дети будут просить в тройном размере — готовится легче легкого

История возникновения пиццы восходит к античным временам, когда на территории современной Италии, входившей в состав Римской империи, население готовило лепешки, известные как «пинса».
Постепенно в рецептуру стали вводить различные наполнители, включая мед, оливки и сыр. К концу XVIII века сформировался классический формат пиццы, ставший гастрономическим символом страны. Ниже представлен рецепт приготовления мини-пицц, адаптированный для детского рациона.
Ингредиенты:
- молоко — 600 мл;
- дрожжи быстродействующие — 6 г;
- соль — 3 г;
- сахар — 20 г;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 30 мл;
- колбасные изделия — 200 г;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- маслины — по вкусу;
- сыр — 200 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 30 мл.
Технология приготовления
1. Соедините сухие компоненты с мукой и тщательно перемешайте.
2. В отдельной емкости смешайте стакан теплого молока, яйцо и растительное масло. Затем объедините жидкие компоненты с сухой смесью и замесите тесто до достижения эластичной консистенции, при которой оно перестает прилипать к рукам.
3. Затем поместите заготовку в теплое место.
4. Приготовьте соус путем смешивания воды и пасты.
5. Для подготовки начинки необходимо нарезать кубиками колбасу и огурцы, а также натереть сыр.
6. Разделите тесто на части, раскатайте их в лепешки и выложите на противень.
7. Нанесите соус, распределите подготовленные ингредиенты и равномерно посыпьте сыром.
8. Выпекайте блюдо в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 15 минут.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно готовит мини-пиццы для своей дочери в качестве перекуса. Этот рецепт очень простой, а блюдо выходит невероятно вкусным.
Фото сгенерировано ИИ
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