Любимое блюдо школьников: такую мини-пиццу дети будут просить в тройном размере — готовится легче легкого

Эту пиццу обожают дети

История возникновения пиццы восходит к античным временам, когда на территории современной Италии, входившей в состав Римской империи, население готовило лепешки, известные как «пинса».

Постепенно в рецептуру стали вводить различные наполнители, включая мед, оливки и сыр. К концу XVIII века сформировался классический формат пиццы, ставший гастрономическим символом страны. Ниже представлен рецепт приготовления мини-пицц, адаптированный для детского рациона.

Ингредиенты:

молоко — 600 мл;

дрожжи быстродействующие — 6 г;

соль — 3 г;

сахар — 20 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 30 мл;

колбасные изделия — 200 г;

маринованные огурцы — 2 шт.;

маслины — по вкусу;

сыр — 200 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 30 мл.

Технология приготовления

1. Соедините сухие компоненты с мукой и тщательно перемешайте.

2. В отдельной емкости смешайте стакан теплого молока, яйцо и растительное масло. Затем объедините жидкие компоненты с сухой смесью и замесите тесто до достижения эластичной консистенции, при которой оно перестает прилипать к рукам.

3. Затем поместите заготовку в теплое место.

4. Приготовьте соус путем смешивания воды и пасты.

5. Для подготовки начинки необходимо нарезать кубиками колбасу и огурцы, а также натереть сыр.

6. Разделите тесто на части, раскатайте их в лепешки и выложите на противень.

7. Нанесите соус, распределите подготовленные ингредиенты и равномерно посыпьте сыром.

8. Выпекайте блюдо в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 15 минут.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно готовит мини-пиццы для своей дочери в качестве перекуса. Этот рецепт очень простой, а блюдо выходит невероятно вкусным.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо.

Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: ароматное блюдо всего за 25 минут – проще простого.