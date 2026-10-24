Часы по выстрелу пушки и «коренные» из Пскова: о чем на самом деле говорят петербургские поговорки

Когда мы вспоминаем русские пословицы, на ум обычно приходит деревня. В них пашут землю, пекут караваи и следят за погодой.
С Петербургом история совсем другая. Этот город строился по царскому указу, на пустом месте и с европейским размахом.
Деревенские поговорки здесь просто не приживались. Городу нужен был свой фольклор — про чиновников, суровый климат, фабрики и вечную суету.
К.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина и студент 2 курса 1 семестра программы "Русский язык" Александр Маттис рассказали "Городовому", как родились самые известные петербургские фразочки и что они значат на самом деле.
«Точно, как из пушки»: это не про меткость
Сегодня, когда кто-то говорит «точно, как из пушки», мы представляем снайпера или удачный удар по мячу. Но в Петербурге эта фраза вообще не про попадание в цель. Она — про время.
С 1865 года в городе появилась традиция: стрелять холостым зарядом ровно в полдень. Сначала пушка стояла у Адмиралтейства, а потом переехала на Нарышкин бастион Петропавловской крепости.
"В то время ручные часы были не у всех жителей и городу требовался какой-то маркер полудня, которым и стало отправление снаряда в это время.
Поэтому для петербуржца фраза «Точно, как из пушки» означала именно точность некоего события во времени, а не попадания физического объекта в цель", - говорит эксперт.
Поэтому для петербуржца сказать «точно, как из пушки» значило: «вовремя, секунда в секунду, без опозданий».
«Псковский да витебский — народ самый питерский»
Кто такой «коренной петербуржец»? Если копнуть историю, окажется, что в первых поколениях таких людей просто не существовало. Город возводили на болотах, и людей сюда везли со всей страны.
Ближе всего к новой столице оказались Псковская и Витебская губернии. Мужчины оттуда шли в Петербург толпами: на стройки, на заводы, в извозчики и торговцы. Многие оставались насовсем, заводили семьи и обрастали городским лоском.
"«Самый питерский» же в данном контексте является определенной иронией над тем фактом, что не существует «коренного» населения Санкт-Петербурга, так или иначе все его жители откуда-то прибыли", - отмечает эксперт.
Город, который говорит сам за себя
Питерский фольклор — особенный. В нем нет наивности. Зато есть самоирония, трезвый взгляд на жизнь и четкий городской ритм.
Эти поговорки показывают Петербург настоящим: не просто открыточным городом с дворцами и мостами, а живым великаном, который строго следит за временем и испытывает людей на характер.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в петербургских пословицах зашифровали историю города.