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Базовый минимум или роскошный максимум: сколько денег всегда должно быть на банковской карте

Опубликовано: 24 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Базовый минимум или роскошный максимум: сколько денег всегда должно быть на банковской карте
Базовый минимум или роскошный максимум: сколько денег всегда должно быть на банковской карте
Городовой ру
Карта стала привычным местом хранения денег: сюда приходит зарплата, отсюда оплачиваются покупки и услуги. Это удобно, но не всегда выгодно.

Сбережения на карте обычно не приносят дохода. Разберитесь, какую сумму держать под рукой, а что лучше отправить на накопительный счет.

Держите на карте разумный минимум

Единой цифры для всех нет — все зависит от ваших трат и обязательств. Используйте простую формулу: обязательные расходы плюс расходы на жизнь до следующей зарплаты плюс буфер 10–20%. Если доход приходит дважды в месяц, хватит суммы на две недели. При нерегулярных поступлениях закладывайте расходы хотя бы на полтора месяца.

Переведите сбережения на накопительный счет

Деньги на карте без процента на остаток — прямые потери. Сумма в 600 тысяч рублей на накопительном счете под 12% годовых принесет около 72 тысяч рублей за год. При этом средства можно в любой момент вернуть на карту без комиссии и потери процентов.

Разделите средства по картам

Эксперты дают ряд советов:

  1. Не храните все на одной карте;
  2. Распределите суммы по картам разных банков — получите больше бонусов и кэшбэка;
  3. Заведите отдельную карту для онлайн-покупок, чтобы защититься от незапланированных списаний и фишинговых сайтов;
  4. Установите лимиты на расходы и переводите деньги перед покупкой.
Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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