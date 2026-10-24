Базовый минимум или роскошный максимум: сколько денег всегда должно быть на банковской карте

Сбережения на карте обычно не приносят дохода. Разберитесь, какую сумму держать под рукой, а что лучше отправить на накопительный счет.
Держите на карте разумный минимум
Единой цифры для всех нет — все зависит от ваших трат и обязательств. Используйте простую формулу: обязательные расходы плюс расходы на жизнь до следующей зарплаты плюс буфер 10–20%. Если доход приходит дважды в месяц, хватит суммы на две недели. При нерегулярных поступлениях закладывайте расходы хотя бы на полтора месяца.
Переведите сбережения на накопительный счет
Деньги на карте без процента на остаток — прямые потери. Сумма в 600 тысяч рублей на накопительном счете под 12% годовых принесет около 72 тысяч рублей за год. При этом средства можно в любой момент вернуть на карту без комиссии и потери процентов.
Разделите средства по картам
Эксперты дают ряд советов:
- Не храните все на одной карте;
- Распределите суммы по картам разных банков — получите больше бонусов и кэшбэка;
- Заведите отдельную карту для онлайн-покупок, чтобы защититься от незапланированных списаний и фишинговых сайтов;
- Установите лимиты на расходы и переводите деньги перед покупкой.