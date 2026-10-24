Воздушные колокола и пролёт в стороне: как появились разводные мосты в Петербурге

Официально в городе 18 разводных мостов.

Разводные мосты — главная фишка Петербурга. Тысячи туристов каждый год приезжают посмотреть, как гигантские пролёты взмывают в небо.

Но когда именно появилась эта традиция и с чего всё началось? Об этом "Городовому" рассказала искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая.

Сколько всего разводных мостов?

Официально в городе 18 разводных мостов. За них отвечает организация «Мостотрест».

Большинство мостов разводят строго по ночному графику. Но есть и такие, которые открывают только по специальной заявке — если идет редкое крупное судно.

Сезон навигации длится с весны до конца ноября. Четкой даты закрытия нет. Всё зависит от погоды: как только Нева начинает замерзать, корабли уходят, а мосты «впадают в спячку» до весны.

Первые попытки: почему отказали Кулибину?

При Екатерине II постоянных мостов через Неву не было вообще — обходились наплавными. Изобретатель Иван Кулибин предложил построить огромный деревянный мост с одной красивой аркой.

Проект посчитали гениальным, но строить не стали. Дерево быстро гниет во влажном климате Петербурга, а денег на постройку требовалась тьма. В итоге от идеи отказались.

Как построили первый мост

Всё изменилось при Николае I. Во второй половине XIX века технологии шагнули вперед, и началось строительство Благовещенского моста.

"Его история самая яркая. Строили мост, как техническое чудо, потому что, действительно, очень много было новых технологий на тот момент использовано. Хотя бы забить сваи в очень быструю Неву было делом очень непростым. Создавались специальные воздушные колокола, чтобы люди могли там работать. Забивали ещё всё это при помощи паровых машин", - рассказывает эксперт.

Строили его долго — целых 8 лет. Руководил проектом талантливый инженер Станислав Кербедз.

Разводной, но не так, как сейчас

Благовещенский мост открыли в 1850 году. По тем временам это было настоящее техническое чудо. Правда, разводился он совсем не так, как мы привыкли.

"Он был не разводной в нашем понимании, а отводной. То есть пролёт не вверх поднимался, а он отводился в сторону. И занимало это 40 минут. Сейчас это две-четыре минутки, а тогда это было действительно довольно-таки долго", - говорит Ирина Полевая.

Позже мост неоднократно перестраивали. В советское время его переименовали в мост Лейтенанта Шмидта, но потом вернули историческое название. Конструкцию тоже изменили: сделали разводным именно центр, и пролеты стали подниматься вверх.

Главная мода XIX века: подымить на мосту

У первого моста была своя фишка. На старых деревянных мостах Петербурга строго-настрого запрещали курить. Одно неловкое движение — и переправа сгорит.

А вот Благовещенский мост целиком отлили из чугуна и выложили камнем. Дерева там не было вообще.

В итоге у горожан появилось новое любимое развлечение. Модники и аристократы специально приходили на мост, доходили до самой середины, доставали папиросы и с удовольствием курили, любуясь видами на Неву.

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