От светового шоу на Главном штабе до ретропоезда: РЖД предлагают провести новогоднюю ночь в Петербурге и Карелии

31 декабря из Москвы отправятся два праздничных туристических поезда.

Это удобный формат: не надо думать про отели и транзиты. Поезд сам везет вас по маршруту, а вы просто отдыхаете, сообщили в РЖД.

Вариант 1. Петербург + сказочная Карелия

Поезд №956 уходит с Ленинградского вокзала 31 декабря в 10:47. В Санкт-Петербурге вы окажетесь уже в 18:00.

Времени хватит с запасом. Вы успеете погулять по украшенному городу и прийти на Дворцовую площадь. Там поставят огромную 30-метровую елку, запустят световое шоу на фасаде Главного штаба и устроят салют.

А 1 января вас ждет Карелия. Из Петербурга поезд везет туристов в сказочный горный парк «Рускеала».

Главная фишка: поездка на настоящем ретропоезде с паровозом. Из окон видны заснеженные реликтовые леса.

поездка на настоящем ретропоезде с паровозом. Из окон видны заснеженные реликтовые леса. Чем заняться: прогуляться у Мраморного каньона (зимой он подсвечивается сотнями огней), покататься на собачьих упряжках с милыми хаски, встать на лыжи или сходить на зимнюю рыбалку.

Вариант 2. Душевное Золотое кольцо (Ярославль и Кострома)

Поезд №938 отправляется с Ярославского вокзала 31 декабря в 09:25. В Ярославль вы прибудете уже к обеду — в 13:40.

Днем можно покататься на каноничном городском катке и погулять по красивой двухъярусной набережной Волги. А полночь вы встретите у главной елки города на Советской площади, где устроят праздник и ярмарку.

Первый день нового года вы проведете в Костроме.

Это официальная родина Снегурочки. Здесь обязательно нужно посетить ее деревянный Терем и сказочную ледяную комнату.

Кострома — сырная столица России. Обязательно загляните в местный музей сыра и заскочите на сыроварни за вкусными сувенирами.

Что с комфортом в пути?

Мерзнуть и скучать не придется. Поезда современные, вагоны чистые и теплые. В каждом составе работает вагон-ресторан. К празднику шеф-повара подготовили особое новогоднее меню. Начать отмечать можно прямо под стук колес.

Билеты на поезд в Петербург и Карелию уже продаются.

Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить Новый год у моря.