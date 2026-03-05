Погода, цены, многолюдность: в какое время года лучше всего поехать на отдых в Санкт-Петербург

Выбираем лучшее время для отпуска в Питере

Санкт-Петербург - один из самых популярных туристических гордов России. Да, здесь нет моря и гор, зато есть старинные архитектурные здания, роскошные театры, разводные мосты, сотни исторических музеев, комфортные кафе и рестораны и даже кладбища, где похоронены известные люди. В общем, здесь однозначно есть что посмотреть. Но, конечно, одни из главных критериев каждого туриста при выборе города для отпуска - это комфортные погодные условия и цены. В Питере с этим проблемы. Разберемся, в какое время комфортнее всего приезжать в Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге выделяется два наиболее популярных туристических сезона.

Сезон Белых ночей

Этот период продолжается с 11 июня по 2 июля. В это время гостиницы "ломят" огромные цены, а их заполняемость превышает 100%. Поэтому в эти даты поездку лучше пропустить. Но! Питерцы предупреждают, что есть "золотые" две недели до 11 июня и две недели после 2 июля, когда народу гораздо меньше, цены на жилье заметно ниже, а эмоции вы получите те же самые. При этом желательно выбирать "июльские" две недели, так как в это время больше шансов поймать хорошую погоду.

Новогодние каникулы

В этот период Питер просто сказочно красив! Работают катки, театры, игровые уличные площадки, но, как и в период Белых ночей, народу тьма, а цены - космос! При этом отдых омрачается темнотой на улице в 16 часов вечера. Следовательно, тоже не самое комфортное время для поездки. Зато в этот период в магазинах работают распродажи, предупреждают питерцы.

Когда же тогда ехать в Питер?

Все зависит от ваших потребностей. Если вас не пугает нестабильная погода, но привлекает экономия, то приезжайте сюда в марте, апреле, октябре и ноябре. Цены в эти месяцы вполне доступные. Но помните, что осенние месяцы - тот еще стресс: здесь постоянно идут дожди, сокращается световой день, все это вызывает депрессию.

Май - неплохой месяц для посещения Питера. Здесь уже очень красиво - яркое солнце, свежая зелень, приятные прогулки. Однако питерцы рекомендуют захватить с собой непродуваемую одежду.

Но самая комфортная поездка получится в середине августа. В этом месяце здесь обычно тепло, но уже не так душно, как в июле. Народу немного. Ночи все еще длинные, а потому вы успеете посетить множество достопримечательностей и насладиться приятными прогулками. Правда, цены на жилье еще высоковаты, но однозначно ниже, чем в период Белых ночей. А еще до осени закрыты все театры. Если эти пункта для вас важны, то можно выбрать для поездки первую половину сентября, но не забудьте прихватить теплый свитер, а билеты в театр покупайте сильно заранее.

Ранее "Городовой" рассказывал, где можно успеть провести эффектную зимнюю фотосессию в Санкт-Петербурге.