Успеть до конца марта: эффектные места для зимней фотосессии в Санкт-Петербурге

Где сделать удачные зимние фотографии на фоне заснеженного Питера

Фотографии, сделанные на заснеженном фоне, всегда отличаются волшебной и сказочной атмосферой. Во время уличных съемок можно использовать теплый свет гирлянд, свечей или уличных фонарей, сработать на контрасте, добавив яркие цвета, или выполнить семейное фото в движении во время игры в снежки или лепки снеговика. Какой бы сюжет ни был выбран для зимней фотосъемки, это всегда выглядит эффектно. Разберемся, какие локации в Санкт-Петербурге больше всего подходят для зимней фотосессии.

Погода в Питере уже больше похожа на весеннюю, однако метеорологи обещают, что снег не растает до конца марта, а это значит, что вы еще успеваете выполнить зимнюю фотосъемку. Представляем топ-5 самых эффектных мест для фотосессии среди снегов.

Мост Ломоносова

Интересный ракурс получится, если делать съемку с центра моста с видом на голубые купола Троицкого собора. Продолжить фотосессию можно на площади Ломоносова под старинными арками и на самой симметричной улице в мире — Зодчего Росси.

Новая Голландия

Здесь полно атмосферных мест для зимней фотосъемки. Так, можно создать уникальные кадры на фоне деревьев, украшенных моравскими звездами, или выполнить съемку в движении на катке. Даже во время обычной прогулки по зимней аллее вам встретится масса эффектных снежных локаций.

Каменный остров

Каменный остров называют музеем особняков. В одном месте соседствуют сразу несколько стилистических направлений, среди которых классицизм, модерн, псевдоготика, русский стиль. Именно зимой эти уникальные здания удобнее всего использовать для фона, поскольку они не скрыты кронами деревьев.

Каток у Флагштока

Еще одну съемку на катке можно устроить на Крестовском. Ледовое покрытие расположено вдоль Финского залива и ЗСД, на фоне — величественный Лахта-центр. При вечернем катании здесь можно застать огненный закат, который придаст кадрам еще большую атмосферность. Кстати, посмотреть список самых популярных катков в Санкт-Петербурге можно здесь.

Парк «Сосновка»

На севере Петербурга находится лесной массив с аккуратными чистыми заснеженными аллеями. Зрелищную зимнюю фотосессию здесь можно совместить с катанием на лыжах или пешей прогулкой на свежем воздухе среди сосен и берез. На кадрах будет казаться, будто вы оказались где-то далеко за городом, в центре природного объекта, не тронутого рукой человека, и никто не догадается, что в 15 минутах от этого места расположено метро.

