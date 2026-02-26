С азартом гоняем по льду: где покататься на коньках в Санкт-Петербурге в феврале-марте 2026 года

Перечень самых популярных катков в Санкт-Петербурге, продолжающих работу до середины марта

Весна уже на пороге, и заснеженный Санкт-Петербург начинает потихоньку просыпаться от зимней спячки. Именно сейчас туда потянутся туристы: на дорогах еще чисто, а погода уже комфортнее. Многие захотят успеть позаниматься любимым зимним развлечением - покататься на коньках. Дзен-канала "АиФ – Санкт-Петербург" перечислил катки, которые открыты для посещения в Санкт-Петербурге в 2026 году.

Итак, вот список мест, где можно покататься на коньках в Питере.

Новая Голландия

Каток находится в центре города на острове Новая Голландия посреди исторических зданий, продолжит работу до 15 марта. Имеет территорию более двух тысяч квадратных метров, работает даже при небольшой плюсовой температуре.

«У моря» (Севкабель Порт)

Это место дает возможность покататься на коньках с видом на устье Невы и Финский залив - самый романтический каток в городе. Площадь льда — 2,2 тысячи квадратных метров, такая территория вмещает одновременно 280 человек.

Елагин остров, ЦПКиО

Самый большой открытый каток в Питере с натуральным льдом площадью около четырех тысяч квадратных метров. Принимает посетителей даже при температуре до +8 градусов.

«У Флагштока»

Здесь расположен самый большой каток в мире с искусственным покрытием. Его площадь - 28 тысяч «квадратов». Во время катания вы сможете полюбоваться потрясающим видом на Финский залив, ЗСД, Лахта-центр и «Газпром Арену». Здесь же имеются утепленные беседки с горячим какао и фудкорт.

Музей железных дорог России

Каток расположен на территории музея рядом с Балтийским вокзалом. Площадь ледовой поверхности — 1100 квадратных метров, одновременно могут кататься 70 человек. Имеются теплые раздевалки и автоматы с закусками и открытками.

Таким образом, в разных районах города для петербуржцев и туристов открыто сразу несколько катков, которые порадуют вас свежим скользким льдом и веселым катанием с ветерком в последние дни февраля.

