Рекордная выплата 2,3 млн: как дольщики получили деньги у застройщика на Васильевском

По информации пресс-службы ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в этом году 36 клиентов получили от компании в Василеостровском районе почти 17 млн рублей.
Кроме того, должник оплатил исполнительский сбор почти в 500 тысяч рублей.
Самая крупная сумма — 2,3 млн рублей — досталась одной из жительниц города. Ей также присудили неустойку за задержку сдачи квартиры и компенсацию за ремонт дефектов в новом жилье.
Как отметили в сообщении, оставшиеся 58 участников долевого строительства все еще ждут от застройщика около 8 млн рублей.