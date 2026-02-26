Городовой / Город / Рекордная выплата 2,3 млн: как дольщики получили деньги у застройщика на Васильевском
Рекордная выплата 2,3 млн: как дольщики получили деньги у застройщика на Васильевском

Опубликовано: 26 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Рекордная выплата 2,3 млн: как дольщики получили деньги у застройщика на Васильевском
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
58 дольщиков все еще ждут от строительной компании почти 8 млн рублей.

По информации пресс-службы ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в этом году 36 клиентов получили от компании в Василеостровском районе почти 17 млн рублей.

Кроме того, должник оплатил исполнительский сбор почти в 500 тысяч рублей.

Самая крупная сумма — 2,3 млн рублей — досталась одной из жительниц города. Ей также присудили неустойку за задержку сдачи квартиры и компенсацию за ремонт дефектов в новом жилье.

Как отметили в сообщении, оставшиеся 58 участников долевого строительства все еще ждут от застройщика около 8 млн рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
