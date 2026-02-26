Городовой / Город / Мать убитого в Петербурге мальчика оправдана: прокуратура сняла обвинения
Мать убитого в Петербурге мальчика оправдана: прокуратура сняла обвинения

Опубликовано: 26 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В начале февраля СК также возбудил дело о халатности должностных лиц школы.

Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против матери девятилетнего мальчика, который пропал в Петербурге в конце января и был найден мертвым через несколько дней.

Об этом рассказал адвокат Никита Сорокин, представляющий семью ребенка.

"Сегодня прокуратура приняла решение об отмене решения о возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Тифитулиной по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — отметил Сорокин в своем Telegram-канале.

Ранее, в начале февраля, Следственный комитет завел дело о халатности сотрудников школы, где учились двое детей Тифитулиных, и районных органов соцзащиты.

По версии следствия, школьные работники не помогли матери зачислить ее девятилетнего сына. А соцработники знали о проживании детей в антисанитарных условиях, их бродяжничестве, попрошайничестве и отсутствии образования, но не предложили органам опеки меры воздействия на мать за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
