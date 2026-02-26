Не только в Петергофе: где покормить белок в Санкт-Петербурге зимой

Самые популярные места обитания ручных белок

Зима - не самое популярное время для прогулок по городу. И очень зря! В Санкт-Петербурге зимой чисто, красиво, ухоженно. А еще по посетителям в парках скучают белки, которые привыкли, что каждый норовит угостить их чем-то вкусным. Если у вас выдастся общий семейный выходной, то обязательно прогуляйтесь по зимнему Питеру, пока снег еще не растаял, и посетите один из парков, где вам очень рады будут ручные белки. Список наиболее подходящих мест, где обитают ручные белки, приведен на сайте kudago.com.

Перечислим места, где можно покормить белок с рук зимой в Санкт-Петербурге.

Елагин остров

Сюда рыжих красавиц завезли специально. За несколько лет они размножились и теперь стали совсем ручными - сами подбегают к прохожим и выпрашивают вкусняшку. Здесь же продается и корм для белок.

Лесопарк Александрино

Здесь белок можно встретить в парке Чернышёвой дачи. Пушистые попрошайки любят фотографироваться за оплату в виде орешков или семечек и не побрезгуют взять угощение из ваших рук.

Павловский парк

Это просто рай для белок. Здесь оборудовано сразу несколько специальных кормушек, а посетители могут ознакомиться с правилами поведения и кормления животных на специальном стенде. Более того, здесь даже отмечают "День белки". Местные пушистики здесь ручные, дружелюбные, не боятся запрыгивать прямо в руки к отдыхающим и исследовать их сумки и карманы.

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Здесь белки чуть более дикие и пугливые, но в тихих уголках можно встретить нескольких более смелых особей и угостить их лакомствами прямо с рук.

Удельный парк Санкт-Петербурга

В этом месте специально оборудована территория для кормления белок, которая так и называется — «бельчатник». Он представляет собой небольшое пространство за решеткой с необычными кормушками для белок и птиц. Корм из рук хватают не только белки, но и пернатые обитатели парка.

