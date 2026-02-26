Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить

Кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовит Самира" (18+) рассказала, как приготовить сытные, воздушные и очень вкусные пышки. Идеально подойдут для ужина и плотного перекуса: покорят и домочадцев, и привередливых гостей. Разлетятся со стола моментально.
Что потребуется:
- картофель – 2 клубня или 350 граммов;
- зеленый лук – 7 перьев;
- яйцо – 5 шт.;
- соль – 1 чайная ложка;
- отвар картофеля – 1 стакан;
- сухие дрожжи – 1 чайная ложка;
- сахар – 1 столовая ложка;
- мука – 0,4 килограмма.
Как приготовить:
Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Сварите в кастрюле с водой до готовности. Между тем отварите 4 яйца вкрутую и порубите зеленый лук.
Сварившиеся яйца накрошите кубиками. Готовый картофель разомните, но не пюрируйте. Влейте к нему сырое яйцо, всыпьте соль и все взбейте венчиком до однородности. Добавьте отвар картофеля и снова все перемешайте. Всыпьте дрожжи и сахар, добавьте зеленый лук с вареными яйцами, введите просеянную муку и все перемешайте до однородности.
Замесите тесто: сначала лопаткой, а после – рукой. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Затем переложите тесто в кулинарный мешок или пакет с надрезанным кончиком, разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и отсадите тесто в форме оладий. Обжарьте их со всех сторон до золотистости. Готовые пышки выложите на бумажные салфетки, чтобы впитались излишки жира. Подайте к столу.
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусные батончики из овсянки.