Городовой / Полезное / Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Приучаем кошку к когтеточке без мучений - есть надежные способы: обои, ковры и диваны останутся целыми Полезное
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить

Опубликовано: 26 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить
Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить
Legion-Media
Удачный вариант для ужина и сытного перекуса 

Кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовит Самира" (18+) рассказала, как приготовить сытные, воздушные и очень вкусные пышки. Идеально подойдут для ужина и плотного перекуса: покорят и домочадцев, и привередливых гостей. Разлетятся со стола моментально.

Что потребуется:

  • картофель – 2 клубня или 350 граммов;
  • зеленый лук – 7 перьев;
  • яйцо – 5 шт.;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • отвар картофеля – 1 стакан;
  • сухие дрожжи – 1 чайная ложка;
  • сахар – 1 столовая ложка;
  • мука – 0,4 килограмма.

Как приготовить:

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Сварите в кастрюле с водой до готовности. Между тем отварите 4 яйца вкрутую и порубите зеленый лук.

Сварившиеся яйца накрошите кубиками. Готовый картофель разомните, но не пюрируйте. Влейте к нему сырое яйцо, всыпьте соль и все взбейте венчиком до однородности. Добавьте отвар картофеля и снова все перемешайте. Всыпьте дрожжи и сахар, добавьте зеленый лук с вареными яйцами, введите просеянную муку и все перемешайте до однородности.

Замесите тесто: сначала лопаткой, а после – рукой. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Затем переложите тесто в кулинарный мешок или пакет с надрезанным кончиком, разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и отсадите тесто в форме оладий. Обжарьте их со всех сторон до золотистости. Готовые пышки выложите на бумажные салфетки, чтобы впитались излишки жира. Подайте к столу.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусные батончики из овсянки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью