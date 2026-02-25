Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца

Как отучить домашнюю кошку кусаться

При приобретении кошки необходимо обязательно уделить время воспитанию. Если этого не сделать, то можно столкнуться с агрессией и плохим поведением питомца. Особенно часто животные начинают кусаться.

Если кошка стала кусаться, то нельзя применять физическую силу или кричать на нее. Это только усилит напряжение, снизит доверие между хозяином и питомцем. Лучше корректировать поведение иначе.

Игнорирование животного

Дайте понять кошке, что вы обижены ее внезапной атакой. Начните ее игнорировать, уходите из комнаты, если питомец приходит в нее. Животное должно понять, что агрессия будет способствовать отсутствию общения.

Перенаправление внимания

Этот метод допустим только в том случае, если кусание происходит во время игр. Перенаправьте внимание животного с вашей руки на игрушку, попробуйте отвлечь его. Никогда не играйте с питомцем рукой или ногой, иначе он приучится к этому.

Правило 5 секунд

Правило допустимо только в том случае, если вы гладите кошку. Не всем животным нравится повышенное внимание со стороны человека, поэтому гладьте питомца только в течение 5 секунд.

Изучение языка тела кошек

«Изучайте язык тела кошек. Знание того, что означают некоторые движения, позы тела и мимика питомцев, поможет вам избежать возможных конфликтов и научиться понимать их настроение и желания», - сообщает Pro Plan.

Рекомендация насчет животных с улицы

«Если к вам в дом попал уличный котенок или взрослый кот — займитесь его социализацией. Не пытайтесь сразу сделать его «ручным»: для начала поселите его в отдельном, изолированном помещении. Оборудуйте ему надежное убежище, поставьте рядом с ним миски с едой и водой, туалетный лоток и игрушки. Сокращайте «дистанцию» в общении и пробуйте гладить его постепенно».

