Вокруг памятники, но не городские: почему в Санкт-Петербурге на кладбищах туристов больше, чем в музеях

Самые известные люди, похороненные на кладбищах в Санкт-Петербурге

Смотровые площадки, самобытные музеи, местные театры и промышленные объекты - вот что стремятся увидеть туристы, приезжая в любой город. Но не в Санкт-Петербург. Да, приезжих посетителей в музеях и театрах тут тоже хоть отбавляй, но ни один объект не сравнится по популярности с кладбищами. А все потому, что именно здесь похоронены легендарные личности прошлых и новых лет, память которых хотели бы почтить их поклонники.

Так, например, одно из самых посещаемых мест - это Некрополь у Александро-Невской лавры. А все потому, что здесь похоронены великие деятели российской культуры - Федор Михайлович Достоевский, Петр Ильич Чайковский, Модест Петрович Мусоргский, Архип Иванович Куинджи. Для любителей истории Некрополь - истинный шедевр под открытым небом. Многие путешественники специально приезжают сюда, чтобы поклониться могилам авторов любимых произведений искусства.

Еще одно популярное кладбище в Санкт-Петербурге - Смоленское. Здесь можно увидеть могилы няни Пушкина Арины Родионовны, литератора Федора Сологуба, певца Эдуарда Хиля, артистки Людмилы Сенчиной. Не меньше знаменитостей нашли свое последнее пристанище и на Волковском кладбище: писатели Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Иван Александрович Гончаров, а также химик Дмитрий Иванович Менделеев.

Почтить память поэтессы Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой, художника Павла Николаевича Филонова, актера Павла Петровича Кадочникова можно на Серафимовском кладбище. А если вы любитель рок-музыки, то точно захотите возложить цветы на могилы легендарных исполнителей, которые теперь покоятся на Богословском кладбище - Виктора Цоя ("Кино"), Михаила Горшенева ("Король и Шут"), Сергея Богаева ("Облачный край"), Натальи Пивоваровой ("Колибри").

