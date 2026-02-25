Городовой / Город / «Ленфильм» возрождается: от кино в культурный хаб с Шостаковичем и оркестром
«Ленфильм» возрождается: от кино в культурный хаб с Шостаковичем и оркестром

Опубликовано: 25 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Первым значимым шагом стало возвращение в январе на студию Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Новая стратегия развития киностудии «Ленфильм» предусматривает преобразование её исторической территории в полноценный культурный хаб.

Кроме съёмок фильмов, здесь будут организовывать образовательные кинопоказы и выставки с участием инновационных творческих коллективов. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Первым важным этапом стало возвращение в январе на студию Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга (бывший Оркестр Ленинградского радио и телевидения).

Ему выделили в аренду Большое тон-ателье «Ленфильма» для репетиций. Уже в конце января там прошла первая публичная репетиция.

Чтобы почтить долгую историю как оркестра, так и самого помещения, у входа в тон-ателье установили фото композиторов, записывавшихся здесь в разные годы: Дмитрия Шостаковича, Андрея Петрова и Исаака Шварца.

Так легендарное место возрождается, не разрывая нити с богатым культурным наследием Ленинграда и Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
