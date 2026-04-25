Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров

Где найти самые эффектные клумбы с тюльпанами для весенней фотосессии

Тюльпаны - нежные и романтичные цветы, которые распускаются весной одними из первых. В Санкт-Петербурге тюльпаны зацветают в мае. Чаще всего пик цветения приходится на первую половину мая, но бывает, что и на вторую. Если подобрать удачную локацию, то тюльпаны станут идеальным фоном для весенней эффектной фотосессии. Авторы портала travel.yandex.ru рассказали, где в Питере можно найти самые яркие клумбы с тюльпанами.

Перечислим самые впечатляющие цветники, где можно полюбоваться пышными тюльпанами и сделать удачные кадры.

Ботанический сад Петра Великого

В начале мая это место превращается в настоящий Эдем с цветущими яблонями и сакурой, но самое яркое впечатление производят разноцветные поляны с тюльпанами. В коллекции представлены дикие и редкие сорта, которые станут идеальным антуражем для весенней фотосессии. Тюльпаны в этом месте цветут практически весь май.

Большая оранжерея в Нижнем парке Петергофа

В этом месте выращивают декоративные культуры перед тем, как высадить их в парк, в том числе и тюльпаны. Есть версия, что сам Петр Первый восхищался красотой тюльпанов и держал для них во дворце специальные вазы - тюльпанницы. Между тюльпановыми клумбами проложены аккуратные тропки. Среди цветов самые удивительные разновидности - пышные пионовидные, белые, жёлтые, розовые и нежные классические тюльпаны растут ярким красочным ковром.

Летний сад

Эту территорию украшают сразу несколько экспозиций.

"Так, у боскета «Красный сад» в 2021 году высадили множество ярких тюльпанов, которые каждую весну на фоне старинной оранжереи выглядят особенно живописно", - отмечают авторы материала.

В пик цветения тюльпанов здесь всегда много посетителей, поскольку все желают полюбоваться столь волшебной красотой.

Исаакиевский собор

В сквере перед Исаакиевским собором тоже можно найти целую поляну с тюльпанами, которые начинают цветение в мае. Особенный романтичный эффект кадрам придадут не только яркие разноцветные цветы, но и голуби, которых в сквере очень много. Здесь можно не только пофотографироваться, но и просто отдохнуть, любуясь масштабом архитектурного объекта, разнообразием элементов декора и ощущая историческую значимость Исаакиевского собора.

Малый проспект Васильевского острова

На пересечении Малого проспекта и 6-й линии расположена зелёная зона, где массово растут удивительные махровые сорта тюльпанов. Это идеальный фон для кадров, в которых хочется совместить урбанистический и природный пейзаж. Найти цветочный оазис поможет цветущая вишня, которая растёт прямо у яркой клумбы и которая станет эффектным дополнением к весенним фотографиям.

Елагин остров

А это настоящая резиденция тюльпанов в Петербурге. Десятки тысяч луковиц высажены в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Каждый год здесь проводят «Фестиваль тюльпанов». В 2026 году даты проведения - 16–17 и 23–24 мая 2026 года. В эти дни ни один посетитель не уйдет без шикарных снимков.

