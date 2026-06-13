От «жидкого металла» до ретро-завязок: разбираем главные фишки пляжной моды 2026

Главное, чтобы купальник подходил именно вам.

Лето — это всегда время экспериментов. Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, в моде сочетание, казалось бы, несочетаемого. Мы видим смесь «тихой роскоши», дерзких нулевых и спортивного драйва.

Разберемся, что именно стоит положить в чемодан, чтобы выглядеть на все сто.

Вязаные вещи и блеск металла

В моду вернулось кроше. Это купальники, которые выглядят как ручная вязка крючком. Они смотрятся очень уютно и стильно.

{{172}} "Ярким представителем этого тренда стали вязаные модели ручной работы от Missoni. А также купальники из металлизированной ткани с эффектом «жидкого металла»: мокрое золото, бронза и переливающиеся поверхности", - говорит эксперт.

Монокини: игра в прятки

Монокини — это нечто среднее между открытым и закрытым купальником. В тренде необычные вырезы по бокам и на талии. Они создают красивый силуэт и смотрятся как арт-объект.

Это идеальный вариант для вечеринки у бассейна.

Привет серферам из 2000-х

Спортивный стиль снова с нами. Сейчас актуальны модели с молнией на груди и небольшими рукавами.

"Актуальны купальники с элементами серф-культуры начала 2000-х. Это закрытые модели с молнией спереди и небольшим рукавом, а также топы-бра и рашгарды для активного отдыха на воде", - отмечает стилист.

Вечная классика и ретро

Слитные купальники с открытой спиной всё еще в топе. К ним добавились ретро-модели: высокие трусики и лифы-бандо без лямок.

Такая посадка идеально скрывает лишнее и визуально удлиняет ноги. Подходит практически всем.

Слитные купальники

Слитные модели не сдают позиций.

"В тренде глубокие вырезы, открытая спина, асимметрия и акценты на талии, которые делают образ более стильным", - говорит эксперт.

Цвета: от бежа до неона

Выбор огромный. Можно выбрать пастельные, природные тона (оливковый, песочный, терракотовый). А можно уйти в полный отрыв с неоновым розовым или ярко-салатовым.

Главное, чтобы цвет «дружил» с вашим оттенком кожи.

Самый важный совет

Тренды приходят и уходят. Главный секрет крутого образа — ваш комфорт. Купальник должен сидеть идеально, нигде не перетягивать и радовать глаз.

Если вещь подчеркивает ваши плюсы и скрывает то, что вы не хотите показывать — значит, это ваш вариант.

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