Какие русские фамилии действительно можно считать самыми старыми — ищем корни в XIII веке

Мифы и правда о русских фамилиях

Многие уверены, что самые древние русские фамилии — это Ивановы, Петровы и Сидоровы: мол, раз они самые частые, значит, и самые старые. На деле всё куда интереснее: историки смотрят на вопрос совсем под другим углом.

Настоящие «старожилы» среди фамилий уходят корнями в эпоху Древней Руси и связаны с княжескими уделами, боярскими прозвищами и новгородскими родовыми обозначениями.

Откуда пошли первые фамилии

Долгое время на Руси обходились без фамилий: хватало имени, отчества или прозвища. Фамилии стали нужны, когда усложнились торговля, документооборот и земельные отношения — надо было чётко различать людей и семьи.

Раньше всего родовые обозначения закрепились в Великом Новгороде: уже в XIII веке в торговых и судебных делах требовалось точно фиксировать, кто с кем заключает сделку.

В летописях о Невской битве 1240 года встречаются имена с родовыми компонентами — например, «Намест Дрочило Нездылов сын кожевника»: это ещё не фамилии в современном смысле, но уже шаг к ним.

Какие фамилии можно считать по-настоящему древними

Вот на что стоит обратить внимание, если хочется распознать старинный род:

фамилии на «‑ский» и «‑цкий» (Вяземские, Шуйские, Оболенские) — часто указывают на принадлежность к княжескому уделу;

фамилии от прозвищ (Морозовы, Голицыны, Горбатые) — шли от характерных черт, профессии или бытовых деталей;

северные фамилии на «‑их» и «‑ых» (Белых, Красных) — некоторые исследователи считают их очень ранними формами родовых обозначений;

фамилии от дохристианских имён и прозвищ (Некрасовы, Злобины) — сохраняют память о старинных именованиях до широкого распространения церковных имён.

Вывод

Древность фамилии и её распространённость — совсем не одно и то же. Ивановы и Петровы стали массовыми позже, а по-настоящему старые фамилии хранят историю княжеских земель, боярских прозвищ и новгородских традиций. Изучая фамилии, можно буквально листать страницы прошлого: в каждом окончании и корне прячется своя летопись. Об этом сообщает автор канала "ЦИФРОХАЙП".

Личный опыт

Как-то я заинтересовалась фамилией одного знакомого — Голицын — и удивилась, узнав, что она может восходить к простому слову «голицы» — так раньше называли рабочие рукавицы. С тех пор, встречая редкие фамилии, невольно пытаюсь угадать, какой рассказ они могли бы поведать.

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