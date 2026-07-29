Квашеная капуста по старинному русскому рецепту: получается ядреная и кислая – лучшая зимняя закуска

На Руси для засолки капусты соль не применялась, это обеспечивало более выраженный кислый вкус продукта. А добавление яблок сорта "Антоновка" создавало превосходное вкусовое сочетание. Капуста квасилась в крупных бочках, обеспечивая людям полезный продукт на всю зиму.
Представляем вашему вниманию старинный рецепт квашеной капусты. Для его реализации не потребуется бочка – вполне подойдут трехлитровые банки.
В результате получится капуста с терпким и более насыщенным вкусом по сравнению с приготовленной по классическому рецепту.
Ингредиенты:
- Капуста — 5 кг;
- Соль — 1 ст.л.;
- Морковь — 600 г;
- Яблоки сорта «Антоновка» — 2 шт.
Процесс приготовления:
Капусту очистите от внешних листьев, затем нашинкуйте вручную или с использованием специальной терки. Морковь натрите на крупной терке. Яблоки нарежьте пластинами.
Подготовленные овощи смешайте, сложите в емкость и посолите. После повторного перемешивания массу плотно уложите в банки. Каждый слой овощей необходимо тщательно утрамбовывать, например, кулаком, для выделения сока. Периодически между слоями уложите дольки яблок.
Капуста выдерживается в течение пяти дней. Банки накройте крышками. Дважды в день обязательно протыкайте содержимое до дна банки для удаления образующихся газов. По истечении пяти дней банки герметично закатайте крышками и поместите на хранение в погреб или холодильник.
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