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Квашеная капуста по старинному русскому рецепту: получается ядреная и кислая – лучшая зимняя закуска

Опубликовано: 29 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Квашеная капуста по старинному русскому рецепту: получается ядреная и кислая – лучшая зимняя закуска
Квашеная капуста по старинному русскому рецепту: получается ядреная и кислая – лучшая зимняя закуска
Городовой ру
Старинный рецепт любимого блюда

На Руси для засолки капусты соль не применялась, это обеспечивало более выраженный кислый вкус продукта. А добавление яблок сорта "Антоновка" создавало превосходное вкусовое сочетание. Капуста квасилась в крупных бочках, обеспечивая людям полезный продукт на всю зиму.

Представляем вашему вниманию старинный рецепт квашеной капусты. Для его реализации не потребуется бочка – вполне подойдут трехлитровые банки.

В результате получится капуста с терпким и более насыщенным вкусом по сравнению с приготовленной по классическому рецепту.

Ингредиенты:

  • Капуста — 5 кг;
  • Соль — 1 ст.л.;
  • Морковь — 600 г;
  • Яблоки сорта «Антоновка» — 2 шт.

Процесс приготовления:

Капусту очистите от внешних листьев, затем нашинкуйте вручную или с использованием специальной терки. Морковь натрите на крупной терке. Яблоки нарежьте пластинами.

Подготовленные овощи смешайте, сложите в емкость и посолите. После повторного перемешивания массу плотно уложите в банки. Каждый слой овощей необходимо тщательно утрамбовывать, например, кулаком, для выделения сока. Периодически между слоями уложите дольки яблок.

Капуста выдерживается в течение пяти дней. Банки накройте крышками. Дважды в день обязательно протыкайте содержимое до дна банки для удаления образующихся газов. По истечении пяти дней банки герметично закатайте крышками и поместите на хранение в погреб или холодильник.

Ранее мы рассказали, как приготовить закуску из перца с медом.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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