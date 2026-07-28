Перец на зиму закатываю с медом: на выходе получается пикантная закуска на все случаи жизни – такой вы еще не пробовали

Консервированный перец, приготовленный по нашему фирменному рецепту, представляет собой не только изысканный гарнир, но и превосходную основу для создания разнообразных закусок.
Уникальное сочетание вкусов, насыщенный аромат и деликатная сладость достигаются благодаря использованию мёда.
Ингредиенты:
- Перец болгарский — 2 кг;
- Уксус столовый 9 % — 100 мл;
- Соль — 25 гр;
- Мёд — 80 гр;
- Масло растительное — 100 мл.
Процесс приготовления
Предварительно проведите стерилизацию банок и крышек. Перец тщательно промойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите семена, после чего нарежьте каждую половину на четыре продольные полоски.
Далее приступайте к приготовлению маринада. В кастрюлю добавьте растительное масло, уксус, соль и мёд.
Смесь нагрейте до полного растворения мёда и соли, затем добавьте подготовленный перец и тушите не более 20 минут. Готовый перец разложите по тёплым банкам, герметично укупорьте, переверните горлышком вниз и укройте для медленного остывания.
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