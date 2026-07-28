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Перец на зиму закатываю с медом: на выходе получается пикантная закуска на все случаи жизни – такой вы еще не пробовали

Опубликовано: 28 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Перец на зиму закатываю с медом: на выходе получается пикантная закуска на все случаи жизни – такой вы еще не пробовали
Перец на зиму закатываю с медом: на выходе получается пикантная закуска на все случаи жизни – такой вы еще не пробовали
Городовой ру
Фирменная закуска для зимнего застолья

Консервированный перец, приготовленный по нашему фирменному рецепту, представляет собой не только изысканный гарнир, но и превосходную основу для создания разнообразных закусок.

Уникальное сочетание вкусов, насыщенный аромат и деликатная сладость достигаются благодаря использованию мёда.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский — 2 кг;
  • Уксус столовый 9 % — 100 мл;
  • Соль — 25 гр;
  • Мёд — 80 гр;
  • Масло растительное — 100 мл.

Процесс приготовления

Предварительно проведите стерилизацию банок и крышек. Перец тщательно промойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите семена, после чего нарежьте каждую половину на четыре продольные полоски.

Далее приступайте к приготовлению маринада. В кастрюлю добавьте растительное масло, уксус, соль и мёд.

Смесь нагрейте до полного растворения мёда и соли, затем добавьте подготовленный перец и тушите не более 20 минут. Готовый перец разложите по тёплым банкам, герметично укупорьте, переверните горлышком вниз и укройте для медленного остывания.

Ранее мы рассказали, как приготовить форшмак по-еврейски.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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