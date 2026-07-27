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Форшмак по-еврейски: так селедку вы еще не готовили – простой рецепт национальной кухни

Опубликовано: 27 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Форшмак по-еврейски: так селедку вы еще не готовили – простой рецепт национальной кухни
Форшмак по-еврейски: так селедку вы еще не готовили – простой рецепт национальной кухни
Городовой ру
Национальное еврейское лакомство

Форшмак — популярная закуска, приготовленная из измельченной сельди. Это традиционное еврейское блюдо получило широкое распространение и признание в российских семьях.

Процесс приготовления этой закуски достаточно прост и не требует финансовых вложений. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт изысканного форшмака, который, несомненно, придется по вкусу всем членам вашей семьи.

Ингредиенты:

  • Сельдь — 1 шт.;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Картофель — 1 шт.;
  • Сливочное масло — 1 ст. ложка;
  • Черный молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Прежде всего, необходимо тщательно очистить сельдь от пленок и удалить все кости. Затем рыбу следует пропустить через мясорубку.

Параллельно отварите картофель и дайте ему остыть. После этого пропустите картофель через мясорубку вместе с луком.

Яйца необходимо сварить вкрутую, остудить и измельчить вилкой. Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте размягченное сливочное масло и тщательно перемешайте. Для достижения нужной консистенции и вкуса лучше охладить смесь в холодильнике.

Ранее мы рассказали, как приготовить кабачки по-еврейски.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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