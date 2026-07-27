Форшмак по-еврейски: так селедку вы еще не готовили – простой рецепт национальной кухни

Форшмак — популярная закуска, приготовленная из измельченной сельди. Это традиционное еврейское блюдо получило широкое распространение и признание в российских семьях.
Процесс приготовления этой закуски достаточно прост и не требует финансовых вложений. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт изысканного форшмака, который, несомненно, придется по вкусу всем членам вашей семьи.
Ингредиенты:
- Сельдь — 1 шт.;
- Яйцо — 2 шт.;
- Картофель — 1 шт.;
- Сливочное масло — 1 ст. ложка;
- Черный молотый перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Прежде всего, необходимо тщательно очистить сельдь от пленок и удалить все кости. Затем рыбу следует пропустить через мясорубку.
Параллельно отварите картофель и дайте ему остыть. После этого пропустите картофель через мясорубку вместе с луком.
Яйца необходимо сварить вкрутую, остудить и измельчить вилкой. Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте размягченное сливочное масло и тщательно перемешайте. Для достижения нужной консистенции и вкуса лучше охладить смесь в холодильнике.
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