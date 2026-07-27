Форшмак по-еврейски: так селедку вы еще не готовили – простой рецепт национальной кухни

Новости по теме

Готовлю сочные и мягкие котлеты без яйца и с луком — и они тают во рту, ароматные, нежные, как у бабушки

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Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так

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Невероятные яйца на Пасху, чистый мрамор: Беру лук и бумагу, творю чудо

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Бросаю в блюдо яйца и зеленый лук - через 5 минут на столе крутая закуска: хоть на ужин, хоть на праздник

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