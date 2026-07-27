Ноги больше не воняют потом в жару: лайфхак №1 в летний сезон

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Купила хлоргексидин для одного, а теперь использую для всего — сразу взяла 10 бутылок

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3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

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Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев

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1 стакан уксуса в унитаз на ночь — и утром даже вековая грязь смывается без усилий, чистота как в отеле

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