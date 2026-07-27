Ноги больше не воняют потом в жару: лайфхак №1 в летний сезон

Летняя жара провоцирует повышенную потливость ног, и даже самая качественная обувь начинает издавать неприятный запах. Эта проблема знакома каждому, но решается она проще, чем кажется, пишет ИА PriamurMedia.
Первичная очистка и дезинфекция
Начните с извлечения стелек – именно они впитывают основную часть пота и бактерий. Тщательно вымойте их с хозяйственным мылом, которое обладает антибактериальными свойствами, и высушите. Затем обработайте внутреннюю поверхность обуви 9% уксусом: смочите ватный диск и протрите все труднодоступные участки.
Оставьте пару на проветривание на 2-3 часа. Для закрепления эффекта дополнительно пройдитесь по стелькам и внутренней подошве раствором хлоргексидина – это уничтожит оставшиеся микроорганизмы.
Ароматизация и профилактика
Приятный запах внутри обуви можно создать с помощью эфирных масел. Нанесите несколько капель масла чайного дерева, лаванды или цитрусовых на небольшой кусочек газеты или ватный диск.
Поместите его внутрь каждой туфли и оставьте на ночь. Утром вы получите свежий, ненавязчивый аромат, который сохранится в течение дня. Этот метод не маскирует запах, а нейтрализует его источники.
Простые правила ухода:
- всегда вынимайте и сушите стельки после носки;
- обрабатывайте внутреннюю поверхность уксусом раз в неделю;
- используйте хлоргексидин для глубокой дезинфекции;
- кладите ароматизированные вкладыши на ночь для свежести;
- меняйте стельки на новые каждые 3–4 месяца.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова перепробовала дорогие спреи – эффект держался пару часов. Решила попробовать уксус и хлоргексидин по совету подруги. Результат удивил: запах исчез полностью после первой обработки, а кожаные босоножки перестали "парить" даже в тридцатиградусную жару.
Вывод
Регулярный уход с использованием уксуса, хлоргексидина и эфирных масел полностью решает проблему неприятного запаха в обуви. Эти простые методы не требуют затрат, но обеспечивают свежесть и уверенность в любой ситуации.
Ранее "Городовой" рассказывал, зачем надевать бутылку на руку на кухне.