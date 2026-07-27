Народные приметы на 27 июля: запомните запреты — иначе бедность и болезни придут

27 июля — день Акилы Соломенного, когда крестьяне отдыхали на соломе и следили за погодой.

В конце июля православные верующие вспоминают сразу двух святых — апостола от семидесяти Акилу и преподобного Стефана Махрищского. В народе эту дату называют по-разному: Акила Соломенный или Дозоры. Оба названия связаны с полевыми работами, которые в это время шли полным ходом, пишет "Аргументы и факты".

Кто такие Акила и Стефан Махрищский

Акила жил в первом веке. Вместе с супругой он был учеником апостола Павла. Из-за гонений императора Клавдия супруги покинули Рим и обосновались в Коринфе — там они и встретили Павла. Апостол высоко ценил их помощь и называл своими верными помощниками. Акила погиб мученической смертью.

Стефан Махрищский жил позже, в XIV веке. Он основал монастырь во Владимирской земле и был учеником Сергия Радонежского. После смерти его мощи стали почитаться как чудотворные.

Почему Акила — Соломенный

В народе день назвали в честь соломы. В конце июля крестьяне убирали рожь и сильно уставали. Было принято класть солому за пазуху или подпоясываться ею — это снимает головную боль и тяжесть в теле. Отдыхали тоже на соломе. Другое название — Дозоры — напоминает о тревожной погоде в конце июля. В полях дежурили дозорные, чтобы вовремя заприметить грозу или пожар.

Чего не стоит делать 27 июля

В этот день не оставляли окна и двери открытыми — верили, что через них может проникнуть нечистая сила.

Не выбрасывали хлеб и не крошили его на пол, чтобы не навлечь бедность.

Не отказывали в помощи — добрые дела считались особенно важными.

Не работали без отдыха: солома должна была лечить, а не добавлять усталости.

Что можно и нужно делать

Лучше провести день в храме или уделить внимание молитве. Также 27 июля — день памяти Михаила Лермонтова, и многие вспоминают его творчество. А ещё это профессиональный праздник сотрудников МФЦ.

Приметы на 27 июля

Солнце на рассвете красное и быстро скрывается — к дождю. Глухой гром — к короткому ненастью, звонкий — к затяжному ливню. Ясная погода обещает тёплую осень, дождь — что осадки затянутся на неделю. Ветер с востока предвещает холод, с юга — жару. Чайки, плавающие в воде, — к хорошей погоде.

Вывод

27 июля — день памяти двух святых, связанный с жатвой, отдыхом и наблюдением за погодой. Приметы этого дня предсказывают осень, а запреты напоминают о заботе о доме и близких.

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