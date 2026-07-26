Народные приметы на 26 июля: что запрещено в день Гавриила

26 июля — Собор Архангела Гавриила, день труда, помощи и сбора трав. Запрещены ссоры, ложь, лень, отказ в помощи и долги. Хлеб не выбрасывают, а крошки отдают птицам.

В последней декаде июля православные вспоминают Архангела Гавриила — одного из самых почитаемых небесных посланников. Именно он открыл Деве Марии тайну воплощения Сына Божьего. В народном календаре этот день связан с полем, хлебом и трудом. На Руси считали, что Гавриил помогает тем, кто не боится работы, и отворачивается от ленивых, пишет "Аргументы и факты".

Кто такой Архангел Гавриил

Архангел Гавриил — вестник, который появляется в самые важные моменты библейской истории. Он наставлял Моисея, помогал пророку Даниилу расшифровывать видения, возвестил Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Он же принёс Деве Марии весть о рождении Спасителя, укреплял Христа перед муками и первым сообщил женщинам-мироносицам, что Христос воскрес. Праздник в его честь установлен в память об освящении храма в Константинополе, построенном в его честь.

Что делали в день Гавриила

С рассветом — в поле. Жатва шла полным ходом, и каждая минута была на счету. В этот день обязательно пекли хлеб и делились им с соседями — особенно с теми, кто беднее. Говорили, что выпечка удаётся на славу. До первых солнечных лучей собирали травы — считалось, что именно на заре они набирают силу. А добро, сделанное в этот день, возвращалось сторицей.

Чего избегали 26 июля

В этот день старались не ссориться, особенно с родными — конфликт мог затянуться. Не делились семейными делами с чужими, не обманывали и не распространяли слухи. К хлебу относились с почтением: крошки не сметали со стола, а отдавали птицам или скотине. В бане не парились, чтобы не смыть удачу, в долг не давали и не брали. Лень и безделье считались плохими знаками, как и жадность.

Как погода подсказывала будущее

Погода в этот день служила предсказанием на месяцы вперёд:

Солнце и ясное небо — к тёплой осени.

Дождь — к затяжной сырости и бедному урожаю.

Гром гремел не просто так — к затяжным ливням.

Ласточки и стрижи, стелющиеся над землёй, предвещали скорый дождь.

Утренняя роса обещала богатый урожай корнеплодов.

Грачи, сбившиеся в стаи, сигналили о ранней осени.

Вечерняя мошкара — к грибному изобилию.

А густые колосья в полях сулили урожай малины.

Вывод

26 июля — день, когда работа и доброта ценились выше всего. Приметы помогали предсказывать погоду и урожай, а запреты напоминали о важности семьи, честности и бережного отношения к хлебу.

Ранее мы рассказывали о приметах на 25 июля.