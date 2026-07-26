Народные приметы на 26 июля: что запрещено в день Гавриила

В последней декаде июля православные вспоминают Архангела Гавриила — одного из самых почитаемых небесных посланников. Именно он открыл Деве Марии тайну воплощения Сына Божьего. В народном календаре этот день связан с полем, хлебом и трудом. На Руси считали, что Гавриил помогает тем, кто не боится работы, и отворачивается от ленивых, пишет "Аргументы и факты".
Кто такой Архангел Гавриил
Архангел Гавриил — вестник, который появляется в самые важные моменты библейской истории. Он наставлял Моисея, помогал пророку Даниилу расшифровывать видения, возвестил Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Он же принёс Деве Марии весть о рождении Спасителя, укреплял Христа перед муками и первым сообщил женщинам-мироносицам, что Христос воскрес. Праздник в его честь установлен в память об освящении храма в Константинополе, построенном в его честь.
Что делали в день Гавриила
С рассветом — в поле. Жатва шла полным ходом, и каждая минута была на счету. В этот день обязательно пекли хлеб и делились им с соседями — особенно с теми, кто беднее. Говорили, что выпечка удаётся на славу. До первых солнечных лучей собирали травы — считалось, что именно на заре они набирают силу. А добро, сделанное в этот день, возвращалось сторицей.
Чего избегали 26 июля
В этот день старались не ссориться, особенно с родными — конфликт мог затянуться. Не делились семейными делами с чужими, не обманывали и не распространяли слухи. К хлебу относились с почтением: крошки не сметали со стола, а отдавали птицам или скотине. В бане не парились, чтобы не смыть удачу, в долг не давали и не брали. Лень и безделье считались плохими знаками, как и жадность.
Как погода подсказывала будущее
Погода в этот день служила предсказанием на месяцы вперёд:
- Солнце и ясное небо — к тёплой осени.
- Дождь — к затяжной сырости и бедному урожаю.
- Гром гремел не просто так — к затяжным ливням.
- Ласточки и стрижи, стелющиеся над землёй, предвещали скорый дождь.
- Утренняя роса обещала богатый урожай корнеплодов.
- Грачи, сбившиеся в стаи, сигналили о ранней осени.
- Вечерняя мошкара — к грибному изобилию.
- А густые колосья в полях сулили урожай малины.
Вывод
26 июля — день, когда работа и доброта ценились выше всего. Приметы помогали предсказывать погоду и урожай, а запреты напоминали о важности семьи, честности и бережного отношения к хлебу.
Ранее мы рассказывали о приметах на 25 июля.