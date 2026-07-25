Народные приметы на 25 июля: Прокл Плакальщик — день строгих запретов

25 июля не дают и не берут в долг, не проливают воду и не отправляются в дальнюю дорогу.

В народном календаре 25 июля отмечен как Прокл Плакальщик. Название связано с обильной росой, которая выпадает в это время на траву. Крестьяне считали её не просто влагой, а целебной субстанцией, способной сохранить красоту и здоровье. Но день был окутан не только поверьями о росе, но и множеством строгих запретов. Считалось, что их нарушение может привести к финансовым потерям, семейным ссорам и даже болезням, пишет "МК в Самаре".

Чего боялись наши предки

Особое внимание уделяли воде. Её нельзя было проливать — это сулило слёзы. Допивать за кем-то считалось опасным: чужая вода могла передать чужую беду. Смотреть на себя в реку или озеро не советовали: верили, что так можно лишиться красоты.

День был неблагоприятным для путешествий. Если всё же приходилось отправляться в путь, старались не выходить из дома с левой ноги и не прощаться. Обязательно брали с собой икону или оберег. Дома запрещалось заниматься рукоделием и мыть полы — допускалась лишь сухая уборка.

С деньгами тоже нужно было быть осторожным: в долг не давали и не брали, крупных покупок избегали. Не доверяли незнакомцам, не обсуждали планы, не переедали. Гостей отпускали только с подарком, а супружескую постель никому не уступали.

Что разрешалось делать

Утром собирали росу — ею умывались для молодости, использовали в отварах. Ходили в храм, молились святым Проклу и Иларию, подавали милостыню. Работать на огороде приветствовалось, а хозяйки пекли пироги с ягодами и угощали соседей.

Приметы погоды

Солнце в этот день предвещало мягкую зиму, дождь — холодный сентябрь. Яркие звёзды сулили ясную погоду, а красные круги вокруг луны — к похолоданию.

Вывод

25 июля — день, полный запретов и поверий, связанных с водой, деньгами и дорогой. Люди избегали поездок, не брали в долг, не занимались рукоделием. Утренняя роса считается целебной, а погода предсказывает характер осени и зимы.

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