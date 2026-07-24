Народные приметы на 24 июля: что можно и нельзя делать в день княгини Ольги

24 июля — день святой Ольги, когда молились об урожае, работали в поле и соблюдали запреты.

24 июля православный мир обращается к образу святой равноапостольной Ольги — женщины, стоявшей у истоков христианства на Руси. В народном календаре эта дата известна как Ольга Страдница. Название напоминает о поре, когда крестьяне почти без отдыха работали в поле: косили, жали, увозили сено. Считалось, что княгиня, хорошо знавшая земные труды, не оставляет без помощи тех, кто не боится работы, пишет "Аргументы и Факты".

От мести к вере: путь княгини

Ольга вошла в историю как княгиня, которая жестоко отомстила за гибель мужа Игоря. Но затем она сделала выбор, определивший будущее государства — приняла крещение в Константинополе. Это был не просто личный шаг, а политическое решение, которое открыло Руси путь к византийской культуре и христианской вере. Вернувшись на родину, Ольга строила храмы, но сына Святослава убедить не смогла — он остался язычником. Позже дело бабушки продолжил внук Владимир, крестивший Русь.

День Ольги: что ставили во главу угла

Традиции этого дня связаны с земледелием и бытом. На Руси Ольгу почитали как покровительницу полевых работ. В её день старались не отлынивать от дел, потому что безделье считалось дурным знаком. Вся семья выходила в поле, а дети отправлялись в лес за грибами и ягодами. Верили, что святая помогает тем, кто трудится с утра до вечера.

Запреты дня: почему их соблюдали

В день Ольги старались избегать ссор, чтобы надолго не рассориться с близкими. Под запретом были займы — говорили, что взятое в долг в этот день не вернётся. Не советовали хвастаться успехами, чтобы не навлечь неудачу. Также не играли свадеб, не ходили в баню и не занимались домашней уборкой — все дела должны были быть связаны с работой на земле.

Приметы и наблюдения

Крестьяне внимательно следили за природой:

Дождь в день Ольги предвещал сырую осень.

Сильный ветер — к затяжным ливням через неделю.

Обильная роса — к урожаю корнеплодов.

Яркие звёзды сулили богатый урожай фруктов и ягод.

Гром — к плодородию зерновых.

Много мошкары — осень будет грибной.

Паук, сидящий в центре паутины, предвещал дождь.

Вывод

День Ольги — время трудов и молитвы, когда важно избегать ссор, не брать в долг и не лениться. Приметы этого дня подсказывают, что ждать от осени: дождь — к сырости, яркие звёзды — к урожаю, а паук в паутине — к перемене погоды.

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