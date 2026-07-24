Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны

Зеленое перо лука уже достигло максимальной высоты, а это свидетельствует о необходимости внесения подкормок для формирования луковиц.
Агроном Ксения Давыдова рассказала о важных элементах, необходимых для культуры в июле.
В чем нуждается лук
Лук является культурой, требовательной к плодородию почвы, поэтому для обеспечения высокого урожая требуется внесение разнообразных удобрений. После полного формирования пера культуре необходимы азот, калий и фосфор. Эти элементы способствуют сохранению зеленого цвета пера и интенсивному развитию луковицы.
Приготовление подкормки
Для подкормки культуры и обеспечения ее необходимыми питательными веществами необходимо растворить в ведре воды 5 граммов аммиачной селитры, 15 граммов двойного суперфосфата и 10 граммов хлористого калия. Полученным раствором следует полить грядку с луком из расчета 10 литров на квадратный метр.
В случае дождливой погоды удобрения можно равномерно распределить по поверхности почвы и заделать в грунт.
В результате такой подкормки луковицы станут плотными, сочными и в итоге достигнут массы до 500 граммов.
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