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Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны

Опубликовано: 24 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны
Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны
Городовой ру
Чем подкормить лук в июле

Зеленое перо лука уже достигло максимальной высоты, а это свидетельствует о необходимости внесения подкормок для формирования луковиц.

Агроном Ксения Давыдова рассказала о важных элементах, необходимых для культуры в июле.

В чем нуждается лук

Лук является культурой, требовательной к плодородию почвы, поэтому для обеспечения высокого урожая требуется внесение разнообразных удобрений. После полного формирования пера культуре необходимы азот, калий и фосфор. Эти элементы способствуют сохранению зеленого цвета пера и интенсивному развитию луковицы.

Приготовление подкормки

Для подкормки культуры и обеспечения ее необходимыми питательными веществами необходимо растворить в ведре воды 5 граммов аммиачной селитры, 15 граммов двойного суперфосфата и 10 граммов хлористого калия. Полученным раствором следует полить грядку с луком из расчета 10 литров на квадратный метр.

В случае дождливой погоды удобрения можно равномерно распределить по поверхности почвы и заделать в грунт.

В результате такой подкормки луковицы станут плотными, сочными и в итоге достигнут массы до 500 граммов.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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