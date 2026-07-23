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В списках не значится: будет ли салют на День ВМФ в Петербурге?

Опубликовано: 23 июля 2026 23:10
 Проверено редакцией
В списках не значится: будет ли салют на День ВМФ в Петербурге?
В списках не значится: будет ли салют на День ВМФ в Петербурге?
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Официальный сайт Смольного не анонсирует залпы в небе. 

Главный вопрос, который волнует всех: ждать ли праздничный фейерверк на День ВМФ? Здесь вышла странная история.

В официальном списке мероприятий от пресс-службы Смольного салюта почему-то нет.

Зато проект VisitPetersburg (это официальный городской туристический портал) вовсю анонсирует яркое зрелище, передает "ДП".

По их данным, залпы прогремят ровно в 22:00. Смотреть советуют у стен Петропавловской крепости и в Кронштадте над Финским заливом.

Что точно будет в программе 26 июля

Праздник начнется с официальных и очень красивых традиций. Вот основные точки на карте города:

  • Сенатская площадь: Утром возложат цветы к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову.
  • Ростральные колонны: На стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Это всегда выглядит величественно.
  • Мосты в триколоре: Вечером Троицкий, Дворцовый и мост Бетанкура включат особую подсветку. Они окрасятся в цвета российского флага.
  • Концерт: В БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничное шоу для ветеранов флота и гостей.

Куда сходить в выходные

Праздник не ограничится одним днем. Город подготовил много интересного «на суше»:

  1. Музыка: Пройдет фестиваль военных оркестров. Слушать марши в исполнении профессионалов — это отдельное удовольствие.
  2. Выставки: В Адмиралтействе и парке «Россия — моя история» подготовили экспозиции про морскую славу.
  3. Активности: Для тех, кто не любит стоять на месте, проведут мастер-классы и спортивные соревнования.

Ранее «Городовой» рассказывал про мероприятия на День ВМФ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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