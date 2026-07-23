В списках не значится: будет ли салют на День ВМФ в Петербурге?

Главный вопрос, который волнует всех: ждать ли праздничный фейерверк на День ВМФ? Здесь вышла странная история.
В официальном списке мероприятий от пресс-службы Смольного салюта почему-то нет.
Зато проект VisitPetersburg (это официальный городской туристический портал) вовсю анонсирует яркое зрелище, передает "ДП".
По их данным, залпы прогремят ровно в 22:00. Смотреть советуют у стен Петропавловской крепости и в Кронштадте над Финским заливом.
Что точно будет в программе 26 июля
Праздник начнется с официальных и очень красивых традиций. Вот основные точки на карте города:
- Сенатская площадь: Утром возложат цветы к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову.
- Ростральные колонны: На стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Это всегда выглядит величественно.
- Мосты в триколоре: Вечером Троицкий, Дворцовый и мост Бетанкура включат особую подсветку. Они окрасятся в цвета российского флага.
- Концерт: В БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничное шоу для ветеранов флота и гостей.
Куда сходить в выходные
Праздник не ограничится одним днем. Город подготовил много интересного «на суше»:
- Музыка: Пройдет фестиваль военных оркестров. Слушать марши в исполнении профессионалов — это отдельное удовольствие.
- Выставки: В Адмиралтействе и парке «Россия — моя история» подготовили экспозиции про морскую славу.
- Активности: Для тех, кто не любит стоять на месте, проведут мастер-классы и спортивные соревнования.
Ранее «Городовой» рассказывал про мероприятия на День ВМФ.