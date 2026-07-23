Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” перечислила города, находящиеся под угрозой исчезновения. Их стоит посетить уже сейчас, ведь в любой момент может стать поздно.
Псковская область, Порхов
Этот город возник еще в 1239 году в качестве крепости, но сейчас здесь проживает около 7000 человек. Предприятий становится меньше, уезжает молодежь, так как здесь царит непривычно спокойная атмосфера.
Вологодская область, Тотьма
Этот населенный пункт относится к городам Русского Севера. Особое внимание привлекают храмы, которые являются высокими и вытянутыми. На данный момент тут проживает около 8 500 человек. Здесь нет крупных университетов, предприятий, из-за чего население постепенно уменьшается.
Архангельская область, Каргополь
“Город северного света и белых церквей, небольшой - около 9 тысяч жителей. Но по атмосфере будто отдельный мир: тихий, спокойный, со своим ритмом. Есть нюанс - сюда довольно сложно добраться. До Архангельска далеко, дороги не самого лучшего качества, интернет работает не очень стабильно”, - сообщает источник.
Республика Карелия, Кемь
Здесь возникает ощущение настоящего севера, так как город расположен на берегу Белого моря. Чаще всего он является “транзитным пунктом” при путешествиях по Карелии, поэтому люди тут не задерживаются.
Личный опыт
Из вышеперечисленных городов я была только в Кеми. Город мне понравился, однако его постепенное угасание вызывает некую грусть. Сюда стоит приезжать за атмосферой севера, за тишиной и спокойствием.
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