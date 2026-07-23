Городовой / Полезное / Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой Новости Петербурга
Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны Новости Петербурга
В списках не значится: будет ли салют на День ВМФ в Петербурге? Новости Петербурга
Чищу чайник корвалолом до блеска — бабушкин рецепт работает безотказно Полезное
Запах калиток, звон колоколов и те самые сусеки: едем в Кижи за деталями, а не за фасадами Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения

Опубликовано: 23 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения
Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения
Legion-Media
В России есть множество городов, куда стремятся переехать люди. Но есть и те, которые могут в любой момент исчезнуть.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” перечислила города, находящиеся под угрозой исчезновения. Их стоит посетить уже сейчас, ведь в любой момент может стать поздно.

Псковская область, Порхов

Этот город возник еще в 1239 году в качестве крепости, но сейчас здесь проживает около 7000 человек. Предприятий становится меньше, уезжает молодежь, так как здесь царит непривычно спокойная атмосфера.

Вологодская область, Тотьма

Этот населенный пункт относится к городам Русского Севера. Особое внимание привлекают храмы, которые являются высокими и вытянутыми. На данный момент тут проживает около 8 500 человек. Здесь нет крупных университетов, предприятий, из-за чего население постепенно уменьшается.

Архангельская область, Каргополь

“Город северного света и белых церквей, небольшой - около 9 тысяч жителей. Но по атмосфере будто отдельный мир: тихий, спокойный, со своим ритмом. Есть нюанс - сюда довольно сложно добраться. До Архангельска далеко, дороги не самого лучшего качества, интернет работает не очень стабильно”, - сообщает источник.

Республика Карелия, Кемь

Здесь возникает ощущение настоящего севера, так как город расположен на берегу Белого моря. Чаще всего он является “транзитным пунктом” при путешествиях по Карелии, поэтому люди тут не задерживаются.

Личный опыт

Из вышеперечисленных городов я была только в Кеми. Город мне понравился, однако его постепенное угасание вызывает некую грусть. Сюда стоит приезжать за атмосферой севера, за тишиной и спокойствием.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие недостатки есть у Еревана.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью