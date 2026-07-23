Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения

Города РФ, в которых стоит побывать уже сейчас: находятся на грани исчезновения Legion-Media

В России есть множество городов, куда стремятся переехать люди. Но есть и те, которые могут в любой момент исчезнуть.