Народная примета: если голубь врезался в окно – к неприятностям, вот как отвести – 4 способа

Чего ждать, если голубь бьется в окна

Голубь издавна считается птицей мира, а также связующим звеном между миром живых и покойных. Многие верят, что через голубей души умерших родственников пытаются передать весточку живым или напомнить о себе. И если голуби бьются в окно, суеверные люди воспринимают это как особый знак. В народе на этот случай есть множество примет.

Народные приметы: если голубь ударился в окно – к чему это

Толкование приметы, согласно порталу "По примете" зависит от множества деталей: цвета птицы, её поведения, времени суток и места происшествия.

Тёмный голубь, ударившийся в окно, считается дурным знаком. По приметам, он может предвещать болезнь кого-то из домочадцев или денежные потери. Но если это случилось до полудня, можно не придавать особого значения .

Белый голубь – очень благоприятный знак. Он сулит стабильный достаток в доме на весь год, а также возможное пополнение семейства в ближайшем будущем. Если белый голубь врезался в окно на работе – это к карьерному росту или прибавке к зарплате.

Голубь необычного окраса – к радостным событиям и исполнению желаний.

Если голубь ударился и сразу спокойно улетел – к важным известиям, которые могут быть как хорошими, так и плохими, но судьбоносными.

Если птица неоднократно ударилась в окно, то суеверные люди расценивают это как предупреждение о возможном ухудшении здоровья домочадцев или о приближающихся неприятностях, которые можно попытаться предотвратить.

Народная мудрость предлагает не мириться с дурными приметами, а нейтрализовать их.

Прежде всего, окно можно помыть, чтобы очистить его от негатива.

Покормите голубей – выйдите во двор и насыпьте зерна, хлебных крошек или семечек птицам. Считается, что это задобрит судьбу и отведёт беду.

Повесьте на окно гроздь рябины – она считается оберегом от дурных вестей.

Помяните усопших – если есть ощущение, что птица принесла весть из потустороннего мира, сходите в церковь, поставьте свечу за упокой родственников.

Но даже веря в народные приметы, не стоит терять здоровый скептицизм. Не каждый удар голубя в окно сулит дурные или добрые вести. Птицы часто просто не замечают прозрачного стекла, и ударяются в окна случайно.

