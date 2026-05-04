В какую сумму обойдется поездка в Минск на выходные - точный расчет: идеальный вариант для путешественников

Минск является заманчивым направлением для российских туристов из-за локации, низких цен, большого количества достопримечательностей. Насколько там дешево? Блогер Ася Чипига рассказала на портале "ПСЖР", в какую сумму обойдется поездка в Минск на выходные.

Дорога до Минска

При наличии личного автомобиля лучше выбирать именно этот транспорт. В Беларуси прекрасные дороги, при этом вариант станет и выгодным. За 15 дней страхования автомобиля потребуется заплатить около 1000 рублей.

Практически вся часть трассы от МКАД до Минска бесплатная, но несколько платных участков все-таки есть. За каждый из них придется отдать всего по 670 рублей. Бензин обошелся в 12 000 рублей.

Итого за транспорт: примерно 14 300 рублей на четверых, или 3600 рублей на одного.

Проживание в Минске

Лучше всего селиться в Минске в центре города. Здесь расположено большое количество достопримечательностей. Блогер сообщила, что всегда останавливается в съемной квартире.

Цена за проживание: 12 000 рублей на четверых за 2 ночи, или 2500 за одного.

Рестораны и кафе

Белорусская кухня отличается прекрасным вкусом, большими порциями и низкими ценами. Обед на четверых человек обошелся в 4648 рублей. Во время путешествия туристы часто перекусывали местными продуктами, поэтому в рестораны ходили не на каждый прием пищи.

Итого за рестораны и кафе: 15 000 рублей на четверых.

Развлечения

"Первым на очереди был Несвижский замок, вход для взрослого туда стоил около 505 RUB и около 292 RUB для ребёнка. Сразу после Несвижа мы поехали смотреть на Мирский замок, который находился всего в получасе езды. Взрослый билет обойдётся в 584 RUB, а детский — около 292 RUB", - сообщает источник.

Сумма: 2000 рублей на четверых.

Итог

Если купить еще и сувениры, то поездка в Минск обойдется примерно в 46 000 рублей на четверых человек. Путешествие для одного или двух человек вообще будет стоить копейки.

