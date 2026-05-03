Опубликовано: 3 мая 2026 15:32
 Проверено редакцией
Сытный символ эпохи: как ленинградский рассольник заменил московский
Рассольник по-ленинградски — особая история. 

Есть блюда, которые пахнут домом. Заходишь в подъезд, чувствуешь этот аромат и сразу понимаешь: на обед будет что-то родное. Рассольник — как раз из таких.

Это суп с характером: густой, наваристый, с приятной кислинкой. Для многих это вкус детства, бабушкиной кухни и тех самых школьных обедов.

Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев дал "Городовому" рецепт знаменитого супа и рассказал чем он оличается от московской вариации.

Ленинград против Москвы: в чем разница?

В кулинарии тоже есть свои противостояния. Главный конкурент ленинградского рассольника — московский.

"Ленинградский готовится традиционно с перловкой, как более сытный, а Московский без перловки. И там, и там супродукты, солёные огурцы, бульон на кренях и прочее-прочее.

Собственно говоря, упоминание рассольника с перловкой — это вовсе не советское изобретение, но оформилось оно уже после революции в рассольник- ленинградский", - говорит эксперт.

Рецепт

Бульон

Ингредиенты Количество
Мясо (желательно говядина на косточке) 300 г
Почки (говяжьи) 400 г
Вода 1,5 л
Лук-порей 50 г
Морковь 50 г
Репа (или корень петрушки) 50 г
Лук репчатый 50 г

Рассольник

Ингредиенты Количество
Крупа перловая 60 г
Лук репчатый 50 г
Лук-порей 40 г
Морковь 50 г
Корень сельдерея или петрушки 30 г
Масло растительное 4 ст. л.
Томатная паста 30 г
Огурец соленый (не маринованный, а соленый) 100 г
Соль по вкусу
Рассол 100 мл
Лист лавровый 3 шт

Приготовление

1. Начинаем с бульона: кости или мясо на кости, коренья — порей, морковь, репа, репчатый лук. Всё это медленно томится после закипания на очень тихом огне около полутора часов.

Важно не торопиться — хороший бульон любит время и спокойствие. Обязательно снять пену и не допускать бурного кипения.

2. Дальше — нюанс, который многие игнорируют: бульон нужно процедить. Если используете говяжьи почки, мясо обычно в суп не возвращают — оно пригодится для других блюд.

Почки требуют отдельного внимания: вымачивание с заменой воды, затем первичная варка с обязательным сливом первой воды. Только после этого — полноценное приготовление до мягкости.

Перловка — сердце этого супа. Её важно хорошо промыть и запарить кипятком, чтобы она раскрылась и не утяжеляла бульон мутностью.

Некоторые повара предпочитают доводить её до полуготовности отдельно — это профессиональный трюк для более чистой текстуры супа.

3. Овощная база классическая: лук, морковь, корень петрушки, немного порея — всё нарезается тонкой соломкой.

4. Овощи пассеруются до лёгкой золотистости, затем к ним добавляются огурцы и немного рассола — именно он даёт тот самый характерный вкус. Чуть протушить — и заправка готова.

5. В бульон сначала отправляется перловка, через 15 минут — картофель. Он делает суп более сытным и «земным», как и задумывалось изначально. Затем — овощная заправка.

6. Доводим до кипения, балансируем соль, добавляем лавровый лист.

"Томат — спорный момент. В классической версии его нет, и я, честно говоря, тоже считаю, что он перебивает тонкий баланс кислоты и бульона. Но это уже вопрос вкуса.

Почки нарезаются отдельно и добавляются прямо в тарелку при подаче — так они сохраняют текстуру и вкус. Финальный штрих — ложка сметаны и свежая зелень", - говорит шеф повар.

Вот так выглядит настоящий ленинградский рассольник: простой по составу, но требующий уважения к деталям. Именно в них и рождается тот самый вкус, который пережил десятилетия.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
