Градус выше нормы и зонт в кармане: погода в начале рабочей недели в Петербурге будет весенней

Весна в Петербурге часто капризничает, но в этот раз новости скорее хорошие. Синоптики обещают, что начало мая будет теплее, чем обычно. Никаких сугробов и внезапного минуса на градуснике — весна окончательно вступила в свои права.
Какая погода была в праздники?
В целом первая декада мая будет на 1–2 градуса теплее нормы. Самыми приятными стали первые три дня месяца. С 1 по 3 мая воздух прогрелся до +19°.
Дальше температура начнет понемногу снижаться, но останется вполне комфортной, сообщал синоптик Александр Колесов.
- С 4 по 6 мая: ждем от +13° до +18°.
- С 7 по 11 мая: станет свежее, около +10…+15°.
Будет ли дождь?
Без воды с неба Петербург не был бы Петербургом. Кратковременные дожди возможны почти всю будущую неделю.
Хорошая новость: дожди будут быстрыми. Это не затяжная осенняя серость, а обычные весенние осадки. Солнце всё равно будет заглядывать в окна.
Ночи стали теплее
Многих волнует, не замерзнем ли мы ночью. Метеорологи успокаивают: в начале мая ночные температуры составят +5…+9°. Для этого времени года это очень приличные цифры.
Что еще важно знать?
- Сезон фонтанов: В Петергофе уже вовсю работают фонтаны. Учитывая теплые первые дни мая (до +19°), это отличный повод съездить в пригород. Но помните, что у залива всегда холоднее из-за ветра.
- Одежда «слоями»: Хотя днем будет тепло, погода в Питере меняется за 15 минут. Лучше всего одеваться по принципу «капусты», чтобы легко снять куртку на солнце и накинуть её, когда набегут облака.
- Навигация: Не забывайте, что мосты уже начали разводить. Если задержитесь на ночной прогулке, любуясь теплыми майскими ночами, заранее проверьте график разводки.