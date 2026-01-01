Администрация Проекта
Шилов Константин Юрьевич
info@gorodovoy.spb.ru
Главный редактор
+7 931 577-02-26
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в Санкт-Петербурге:
+7 931 577-02-26
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197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3,
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Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства.
Размер агентской скидки обсуждается персонально.
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Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3 литер А, помещение 40-Н, комната 12, кабинет 1
Генеральный директор: Шилов Константин Юрьевич