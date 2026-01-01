Администрация Проекта

Шилов Константин Юрьевич

info@gorodovoy.spb.ru

Главный редактор

+7 931 577-02-26

По вопросам рекламы обращайтесь:

в Санкт-Петербурге:

+7 931 577-02-26

sales@gorodovoy.spb.ru

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3,

литер А, помещение 40-Н, комната 12

пн-пт с 09:00 до 18:00

По вопросам размещения рекламных пресс-релизов обращайтесь

releases@gorodovoy.spb.ru

Если вы обнаружили на сайте ошибку, обращайтесь:

a.gracheva@gorodovoy.spb.ru

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства.

Размер агентской скидки обсуждается персонально.

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ИНН: 7813175200, КПП: 781301001, ОГРН: 1027806866724

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3 литер А, помещение 40-Н, комната 12, кабинет 1

Генеральный директор: Шилов Константин Юрьевич