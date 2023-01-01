Администрация Проекта

Шилов Константин Юрьевич

info@gorodovoy.spb.ru

Главный редактор

+7 931 577-02-26

По вопросам рекламы обращайтесь:

в Санкт-Петербурге:

+7 931 577-02-26

sales@gorodovoy.spb.ru

Бизнес-центр «Толстой сквер», г.Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 9

ст.метро «Петроградская», офис 502

пн-пт с 09:00 до 18:00

По вопросам размещения рекламных пресс-релизов обращайтесь

releases@gorodovoy.spb.ru

Если вы обнаружили на сайте ошибку, обращайтесь:

a.gracheva@gorodovoy.spb.ru

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства.

Размер агентской скидки обсуждается персонально.