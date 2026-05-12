Политика конфиденциальности и защиты информации

Дата вступления в силу: 12.05.2026

Дата последней редакции: май 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных и конфиденциальности (далее — «Политика») определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей сайта gorodovoy.ru (далее — «Сайт») и разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — «ФЗ-152»), Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Оператором персональных данных (далее — «Оператор») является:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трафик»

ИНН: 7813175200, КПП: 781301001, ОГРН: 1027806866724

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А, помещение 40-Н, к. 12, кабинет 1

Телефон: +7 931 577-02-26

Адрес электронной почты для обращений: info@gorodovoy.ru

1.3. Используя Сайт, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с настоящей Политикой, согласен с условиями обработки своих персональных данных, в том числе с использованием файлов cookie и иных средств автоматизированной обработки, и принимает их безоговорочно. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1.4. Настоящая Политика применяется ко всем персональным данным, обрабатываемым Оператором в связи с использованием Сайта Пользователями.

2. Термины и определения

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Пользователь — физическое лицо, использующее Сайт, в том числе посетитель Сайта.

Cookie — небольшие текстовые файлы, сохраняемые на устройстве Пользователя при посещении Сайта.

Web Push-уведомления — сообщения, направляемые Оператором на устройство Пользователя через браузер, на получение которых Пользователь дал согласие.

Информационная продукция — Сайт и его материалы; возрастное обозначение установлено как «16+».

3. Состав обрабатываемых персональных данных

3.1. Оператор обрабатывает следующие категории данных Пользователей Сайта:

3.1.1. Технические данные, передаваемые устройством Пользователя автоматически при посещении Сайта:

IP-адрес;

информация о браузере (тип, версия), языковые настройки;

информация об операционной системе и устройстве (тип, модель, разрешение экрана);

источник перехода на Сайт (referrer);

URL запрошенной страницы, время и дата запроса;

идентификаторы файлов cookie.

3.1.2. Поведенческие данные: статистика посещений Сайта, просмотренные страницы, продолжительность сессии, путь по Сайту, действия Пользователя, полученные через системы веб-аналитики и счётчики.

3.1.3. Данные, добровольно предоставляемые Пользователем при регистрации, комментировании или обращении через форму обратной связи:

имя или псевдоним;

адрес электронной почты;

дата рождения (при регистрации, по желанию);

содержание обращения или комментария.

3.1.4. Данные, связанные с подпиской на Web Push-уведомления: идентификатор браузера/устройства, URL-эндпоинт сервиса push-уведомлений, временные метки подписки.

3.2. Оператор не запрашивает и не обрабатывает специальные категории персональных данных (о состоянии здоровья, политических взглядах, расовом или национальном происхождении и т. п.), а также биометрические персональные данные.

3.3. Оператор не обрабатывает персональные данные несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Возрастное обозначение информационной продукции Сайта — 16+.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

обеспечение функционирования Сайта, корректного отображения и доступа к информационным материалам;

обеспечение работы личного кабинета и функции комментирования для зарегистрированных Пользователей;

сбор обезличенной статистики посещаемости Сайта и анализ интересов Пользователей для улучшения контента и юзабилити;

показ рекламных материалов, в том числе персонализированной и контекстной рекламы, в рамках работы с рекламными системами Яндекс и Advertronic;

предоставление Пользователю возможности подписаться на Web Push-уведомления и осуществление их рассылки;

ответы на обращения Пользователей, направленные через формы обратной связи или электронную почту;

предотвращение мошеннических действий, защита Сайта от атак и иных нарушений;

исполнение требований законодательства Российской Федерации.

5. Правовые основания обработки

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании:

согласия Пользователя на обработку персональных данных (ст. 6 ч. 1 п. 1 ФЗ-152), выраженного путём начала использования Сайта или совершения конкретных действий (отправка обращения, регистрация, подписка на уведомления);

необходимости исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных (ст. 6 ч. 1 п. 5 ФЗ-152);

необходимости осуществления прав и законных интересов Оператора при условии, что не нарушаются права и свободы субъекта (ст. 6 ч. 1 п. 7 ФЗ-152);

исполнения возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации функций и обязанностей.

6. Способы и сроки обработки. Хранение данных в РФ

6.1. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без таковых.

6.2. В соответствии с требованиями ст. 18 ФЗ-152 обработка и хранение персональных данных граждан Российской Федерации осуществляется с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации.

6.3. Срок обработки:

технические и поведенческие данные — до 14 месяцев с момента сбора, если иное не установлено законом;

данные, связанные с обращениями Пользователей, — в течение 3 (трёх) лет с момента последнего обращения;

данные учётной записи — в течение всего срока существования учётной записи и ещё 3 (трёх) лет после её удаления;

данные о подписке на Web Push — до отзыва согласия Пользователем или до 24 месяцев неактивности подписки.

6.4. По истечении срока хранения персональные данные обезличиваются или уничтожаются.

7. Передача данных третьим лицам

7.1. Оператор может передавать или предоставлять доступ к персональным данным следующим категориям лиц в объёме, необходимом для достижения целей, указанных в разделе 4:

7.1.1. Системы веб-аналитики:

Яндекс.Метрика (счётчик 31764636, ООО «ЯНДЕКС», Российская Федерация). Правила обработки: yandex.ru/legal/metrica_termsofuse;

(счётчик 31764636, ООО «ЯНДЕКС», Российская Федерация). Правила обработки: yandex.ru/legal/metrica_termsofuse; LiveInternet (ООО «Живой Интернет», Российская Федерация). Правила обработки: liveinternet.ru/info/privacypolicy.

7.1.2. Рекламные системы:

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) (ООО «ЯНДЕКС», Российская Федерация). Правила обработки: yandex.ru/legal/rsya_termsofuse;

(ООО «ЯНДЕКС», Российская Федерация). Правила обработки: yandex.ru/legal/rsya_termsofuse; Advertronic (ООО «Адвертроник», Российская Федерация). Правила обработки: advertronic.ru.

В рамках работы рекламных систем используются файлы cookie, идентификаторы и иные данные для показа персонализированной рекламы. Пользователь вправе отказаться от персонализированной рекламы через настройки соответствующего рекламного сервиса.

7.1.3. Поставщики хостинга и инфраструктурных услуг, привлекаемые Оператором для обеспечения работы Сайта.

7.1.4. Государственные органы и должностные лица — в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Передача персональных данных третьим лицам в иных случаях осуществляется только с согласия Пользователя.

7.3. Оператор не продаёт персональные данные третьим лицам.

7.4. Трансграничная передача. Трансграничная передача персональных данных граждан Российской Федерации не осуществляется. Первичная обработка персональных данных граждан РФ осуществляется на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

8. Файлы cookie и иные технологии

8.1. Сайт использует файлы cookie, веб-маяки (web beacons) и иные аналогичные технологии. Счётчики аналитики и рекламные системы подключаются в момент использования Сайта; продолжение использования рассматривается как согласие в порядке ст. 158 ГК РФ.

8.2. Подробное описание используемых cookie, их назначения, сроков хранения и способов отказа приведено в Политике использования файлов cookie, являющейся неотъемлемой частью настоящей Политики.

8.3. Пользователь вправе в любой момент отключить cookie в настройках браузера или на странице настроек cookies. Отключение части cookie может ограничить функциональность Сайта.

9. Web Push-уведомления

9.1. Web Push-уведомления отправляются исключительно при наличии активного согласия Пользователя, выраженного через системный диалог браузера. Согласие может быть отозвано в любой момент через настройки браузера.

9.2. В рамках работы сервиса Web Push Оператор обрабатывает идентификатор устройства/браузера, URL-эндпоинт push-сервиса вендора и метки времени.

9.3. Содержание push-уведомлений — анонсы материалов Сайта, новостные сообщения, технические уведомления.

10. Права субъектов персональных данных

10.1. В соответствии с ФЗ-152 Пользователь имеет право:

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных;

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки ( «право на забвение» );

); отзывать согласие на обработку персональных данных;

обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): rkn.gov.ru, а также в судебном порядке;

защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

10.2. Для реализации прав Пользователь направляет письменное обращение по адресу info@gorodovoy.ru с темой «Запрос по 152-ФЗ», указывая суть запроса и контактные данные для ответа.

10.3. Оператор рассматривает обращение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.

10.4. После получения отзыва согласия Оператор прекращает обработку и обеспечивает уничтожение данных в течение 30 (тридцати) дней, за исключением случаев, когда продолжение обработки прямо предписано законом.

11. Меры защиты персональных данных

11.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения.

11.2. К таким мерам относятся: применение SSL/TLS и межсетевых экранов; разграничение прав доступа к данным; регулярный аудит и обновление программного обеспечения; использование выделенного сервера с ограниченным доступом.

12. Изменения Политики

12.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке. Актуальная редакция всегда размещается по адресу https://gorodovoy.ru/about/rules с указанием даты последней редакции.

12.2. Продолжение использования Сайта после вступления изменений Политики в силу означает согласие Пользователя с такими изменениями.

13. Контакты

По всем вопросам, связанным с обработкой персональных данных, обращайтесь:

E-mail: info@gorodovoy.ru (тема: «Запрос по 152-ФЗ»)

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А, помещение 40-Н, к. 12, кабинет 1, ООО «Трафик»

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Интернет-сайт gorodovoy.ru, 16+

Учредитель и оператор ПДн: ООО «Трафик»

ИНН: 7813175200, КПП: 781301001, ОГРН: 1027806866724

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А, помещение 40-Н, к. 12, кабинет 1

Генеральный директор: Шилов Константин Юрьевич

+7 931 577-02-26, info@gorodovoy.ru