Политика конфиденциальности и защиты информации

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Защита данных

Администрация сайта gorodovoy.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.

Получение персональной информации

Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера:

- IP-адрес

- Дата и время обращения

Данные, собираемые Cайтом:

- Адрес электронной почты

- Псевдоним

- Дата рождения

Данные, сохраняемы на стороне пользователя:

- Файлы cookie

Использование персональной информации

Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам. По требованию Пользователя, все данные связанные с ним, должны быть изменены/удалены в течении 7 (семи) дней с момента обращения Пользователя.

Коммуникация

После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.

Сведения, предоставленные пользователем, используются:

- Для связи с ним, в том числе для направления уведомлений о новых событиях на сайте

- Для обратной связи

- Для проведения рекламных мероприятий

- Для создания личного кабинета

- Для поздравлений и уведомлений об иных активностях/информации на сайте

Ссылки

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность

Администрация Cайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности:

- регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;

- шифровка архивных копий ресурса

- регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов

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Передаваемые права третьим лицам

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Уведомления об изменениях

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

Сетевое издание Городовой

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