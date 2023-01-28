За три минуты можно сделать целую гору.
Отказывать себе в пище не придется.
В разы упростите жизнь и себе, и домочадцам.
Пользуются даже обитатели небогатых районов.
Жесткая диета — еще не повод отказаться от любимых лакомств.
Ученые подтвердили ее необычные свойства.
Ваша репутация останется кристально чистой.
Традиция зародилась на Руси.
Артистку не узнать.
Риски неоправданно высокие.
Сэкономите время на готовку многих блюд.
Никто и не заметит, что в нем нет мяса.
Ненавязчиво, но весьма эффектно.
Отдохнуть можно будет уже в следующем месяце.
Эти длинные выходные могли быть последними.
Жизнь режиссера под угрозой.
У певицы немного странные методы.
Совет опытных садоводов.
Праздничное дерево вам еще пригодится.
Вся семья будет накормлена, а вы даже не устанете.