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Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу
Турки сильно отличаются от россиян, ведь их некоторые привычки могут показаться особенно странными. С ними можно встретиться в любых турецких городах.
05 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Турция
"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация "Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.
03 авг 2026 20:23
Полезное Туризм
Почему в Европе нет круглосуточных магазинов - это не случайность: местные жители уже привыкли Почему в Европе нет круглосуточных магазинов - это не случайность: местные жители уже привыкли
Россияне не представляют своей жизни без круглосуточных магазинов, ведь в любой момент что-то может понадобиться. Не все хотят ждать до утра. Но при посещении Европы становится понятно, что тут совсем все по-другому.
25 июл 2026 08:15
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