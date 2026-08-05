Турки сильно отличаются от россиян, ведь их некоторые привычки могут показаться особенно странными. С ними можно встретиться в любых турецких городах.
Программа к столетию региона будет включать не только праздничные мероприятия.
В рамках празднования состоится пешеходная экскурсия.
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.
2 августа — Ильин день, когда строгие запреты и народные приметы определяли жизнь крестьян, а погода предсказывала характер всей осени.
В РЖД решили устроить эксперимент.
Петербург в середине августа — это всегда красиво, а в этом году будет еще и очень мелодично.
Шеф-повар рассказал про самые интересные гастрономические места Северной столицы.
2 августа здесь пройдет большой праздник в честь Дня железнодорожника.
Спортивное мероприятие и День ВДВ внесут свои коррективы в дорожную сети Северной столицы.
Ближайшие два дня идеальны для пляжного отдыха.
Амурская тигрица Агафья привыкает к Северной столице.
Администрация Петербурга предоставила детальный план мероприятий к празднику.
Исторической точкой отсчета шедевра Франческо Растрелли считается 30 июля 1756 года.
Город посетил Владимир Путин.
27 июля — день Акилы Соломенного, когда крестьяне отдыхали на соломе и следили за погодой.
Эксперт рассказал, куда отправиться за новыми впечатлениями недалеко от Северной столицы.
26 июля — Собор Архангела Гавриила, день труда, помощи и сбора трав. Запрещены ссоры, ложь, лень, отказ в помощи и долги. Хлеб не выбрасывают, а крошки отдают птицам.
Есть несколько лайфхаков, которые помогут попасть в музей со скидкой или бесплатно.
Россияне не представляют своей жизни без круглосуточных магазинов, ведь в любой момент что-то может понадобиться. Не все хотят ждать до утра. Но при посещении Европы становится понятно, что тут совсем все по-другому.