Голубые береты, вертолеты и полевая кухня: Петербург готовится к Дню ВДВ

Администрация Петербурга предоставила детальный план мероприятий к празднику.

В это воскресенье, 2 августа, Петербург окрасится в сине-зеленые цвета. День ВДВ в этом году отметят с размахом.

Праздник выйдет за рамки обычных посиделок в парках: город подготовил большую программу — от прыжков с парашютом до полевых кухонь.

Утро: марш по центру

Все начнется рано утром. В 09:30 почтят память «отца» десантных войск — генерала Маргелова (сквер его имени), сообщили в Смольном.

В 10:00 эпицентром станет Дворцовая площадь. Здесь соберутся ветераны, будут звучать поздравления. После этого десантники стройными колоннами пройдут по Миллионной улице до Марсова поля.

В полдень у Вечного огня вспомнят тех, кто не вернулся со службы.

Традиционный выстрел

В 12:00 зазвучит Петропавловская крепость. В этом году почетное право дать полуденный залп из пушки доверили именно ветеранам-десантникам. Если будете рядом — готовьтесь, будет громко.

Главное шоу: небо и каша

Самое интересное начнется днем в Парке 300-летия. С 15:00 до 18:00 здесь будет настоящий драйв:

Прыжки с парашютом: Сборная военного округа покажет класс. Парашютисты будут прыгать прямо из вертолета Ми-8 на ограниченную площадку.

Сборная военного округа покажет класс. Парашютисты будут прыгать прямо из вертолета Ми-8 на ограниченную площадку. Полевая кухня: Всех желающих накормят настоящей армейской кашей.

Всех желающих накормят настоящей армейской кашей. Концерт: Будут песни, спорт и показательные выступления.

Немного истории: почему Пушкин?

Праздник начнется еще накануне. Мало кто знает, но именно под Ленинградом, в Пушкине, в 1930-х годах формировались первые десантные отряды.

1 августа ветераны поедут туда, а также на Васильевский остров к памятнику Глебу Котельникову — человеку, который придумал ранцевый парашют.

А что с фонтанами?

Это главный вопрос каждого 2 августа. Официально в программе «купание» не значится.

Городские службы часто отключают воду в крупных фонтанах в этот день, чтобы уберечь технику от поломок, а людей — от травм.

Так что лучше сменить водные процедуры на просмотр прыжков в Парке 300-летия.

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