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Поджоги АЗС и роковой «Дайвинчик»: как детские «квесты» в Telegram отправили Павла Дурова в розыск ФСБ

Опубликовано: 29 июля 2026 10:25
 Проверено редакцией
Поджоги АЗС и роковой «Дайвинчик»: как детские «квесты» в Telegram отправили Павла Дурова в розыск ФСБ
Поджоги АЗС и роковой «Дайвинчик»: как детские «квесты» в Telegram отправили Павла Дурова в розыск ФСБ
Global Look Press / vk.com / Russian Look
Создатель Telegram вновь в центре внимания спецслужб.

На этот раз претензии к Дурову выдвинула Россия. ФСБ объявила основателя Telegram в международный розыск, сообщает РБК.

В чем обвиняют Дурова?

Главная претензия силовиков — «содействие терроризму». По версии следствия, Telegram превратился в инструмент для преступников.

В ФСБ заявляют: администрация мессенджера игнорирует каналы и чаты, где готовятся теракты, диверсии и убийства.

Следователи уверены, что мессенджером активно пользуются спецслужбы недружественных стран и экстремисты.

Кроме того, через Telegram работают мошенники, которые обманули россиян на миллиарды рублей.

Вербовка детей через «Дайвинчик»

Самая пугающая часть этой истории касается подростков. Выяснилось, что популярный чат-бот для знакомств «Дайвинчик/Leo» использовали совсем не для романтики.

Через него спецслужбы выходили на детей и подбивали их на преступления.

Силовики уже провели массовые облавы. В 10 регионах России — от Москвы до Алтая — задержали 19 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба СК России.

Что натворили подростки?

В одном только Санкт-Петербурге следователи объединили 15 уголовных дел в одно большое производство. По версии следствия, молодые люди, которых нашли в Telegram, занимались поджогами:

  • жгли автомобили;
  • атаковали административные здания;
  • поджигали бензоколонки на заправках.

Все эти задания они получали через мессенджер, считая это своего рода «игрой» или способом быстро заработать.

Сейчас Telegram находится под перекрестным огнем спецслужб разных стран. Для Павла Дурова это означает серьезные юридические проблемы и риск оказаться за решеткой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Дурову приходила повестка в Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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