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Минус лимиты, плюс бензин: Ленобласть прошла пик кризиса, несмотря на 65 закрытых АЗС

Опубликовано: 29 июля 2026 10:56
 Проверено редакцией
Минус лимиты, плюс бензин: Ленобласть прошла пик кризиса, несмотря на 65 закрытых АЗС
Минус лимиты, плюс бензин: Ленобласть прошла пик кризиса, несмотря на 65 закрытых АЗС
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На заправках крупных нефтяных компаний топливо в наличии, а ограничения уже снимаются постепенно.

Последние недели для водителей Ленинградской области выдались нервными. Пустые табло на заправках и лимиты «в одни руки» заставили многих поволноваться.

Но, похоже, ситуация пошла на поправку. Губернатор Александр Дрозденко встретился с нефтяниками и сообщил: пик кризиса пройден.

Что происходит на заправках сейчас?

Если коротко — всё стабилизируется. Большие сетевые заправки («Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть») работают в обычном режиме. Топливо там есть.

Трудности возникли в основном у частников. Из 359 АЗС в области временно закрылись 65.

Причина проста: цены на бирже взлетели так высоко, что маленьким заправкам стало просто невыгодно закупать бензин — они бы работали себе в убыток.

Лимиты уходят в прошлое

Многие заметили, что на некоторых АЗС вводили ограничения. Это была вынужденная мера. Так боролись с перекупщиками, которые пытались скупить дешевое топливо и перепродать его втридорога.

Сейчас ограничения начали снимать. Крупные компании подтвердили: запасов хватает, поэтому «цедить» бензин по литрам больше не нужно.

Главное, что область обошлась без радикальных мер вроде QR-кодов или заправок по четным дням.

Где всё еще сложно?

Труднее всего сейчас жителям Лодейнопольского и Подпорожского районов. Это удаленные точки, и логистика там сложнее.

Чтобы люди не остались с пустыми баками, власти попросили крупные корпорации «взять на буксир» местные частные АЗС и помочь им с поставками.

Сейчас главная задача — сельское хозяйство. Идет уборка урожая и заготовка кормов, а тракторам нужно много солярки. Власти обещают, что аграрии дефицита не почувствуют.

Следующий этап — подготовка к зиме. Нужно завезти топливо в котельные тех поселков, куда еще не дотянули газ.

В целом ситуация под контролем: правительство области ежедневно мониторит остатки на складах, так что сюрпризов быть не должно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Ленобласть боролась за каждый литр топлива.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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