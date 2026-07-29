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Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы

Опубликовано: 29 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы
Городовой ру
Как избавиться от пауков в доме

По народным поверьям, присутствие пауков в доме связано с благополучием, а паутина способствует сохранению положительной энергии в помещении. Принимать эти убеждения или нет — личный выбор каждого. Тем не менее, порой эти членистоногие активно ищут убежище в жилых помещениях, и превращение дома в избушку Бабы Яги не всегда приятно.

Применение агрессивных методов для избавления от пауков не рекомендуется, поскольку они являются прекрасными ловцами мух и комаров. Существуют гуманные способы решения этой проблемы. Агроном Ксения Давыдова поделилась подробностями.

Где прячутся пауки

Важно учитывать, что пауки предпочитают темные и недостаточно убранные помещения. Повышенная влажность создает идеальные условия для их обитания, так как способствует размножению мошек и комаров, являющихся их пищей.

Методы борьбы

Первоочередной мерой в борьбе с пауками является проведение генеральной уборки. Необходимо удалить паутину и тщательно очистить углы от пыли. В дальнейшем рекомендуется поддерживать чистоту, проводя уборку по графику, не реже одного раза в неделю.

В качестве дополнительной меры можно разместить в углах помещения продукты с выраженным запахом, который отпугивает пауков, например, измельченные каштаны, фундук или лимон.

Бикарбонат натрия или хлорид натрия эффективно воздействуют на пауков, абсорбируя влагу и осушая воздух. Рекомендуется распределить эти вещества по периметру помещения или обработать углы их раствором.

Такие простые меры способствуют созданию неблагоприятной среды для пауков и вынуждает их искать другое место обитания.

Ранее мы рассказали, какими дровами лучше топить печь.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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