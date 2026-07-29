Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин

Базовый рецепт меняется под вкус: с зеленью, чесноком, каперсами или хреном. Проще и быстрее, чем идти в магазин.

Магазинный майонез можно не покупать — домашний готовится быстрее, чем вы доедете до супермаркета. Для него не нужны сложные ингредиенты или кулинарные навыки. Всё, что требуется — это яйца, масло, горчица и пара минут времени. Результат превосходит промышленные соусы по вкусу и текстуре, пишет Pogovorim.by.

Как получается майонез

В основе майонеза — эмульсия, стойкое соединение масла и жидкости. За стабильность отвечают природные эмульгаторы: лецитин из желтка и вещества в горчице. Именно они не дают маслу и воде разбежаться в стороны. Чтобы смесь не расслоилась, все продукты должны быть комнатной температуры — холод мешает и часто приводит к неудаче.

Рецепт в действии

Поэтапный процесс:

В высокий стакан помещают желтки или целое яйцо, добавляют лимонный сок, горчицу и соль. Взбивают погружным блендером до однородности. Затем начинают постепенно добавлять масло, увеличивая струю. Когда масса загустеет, можно вливать масло активнее.

На всё уйдёт до 3 минут. Узкий стакан и погружной блендер — лучшие помощники.

Если что-то пошло не так

Случается, майонез расслаивается — не повод расстраиваться. В чистую ёмкость разбивают свежий желток и постепенно вливают в него неудавшуюся массу, продолжая взбивать. Свежий желток «чинит» эмульсию. Чаще всего проблема возникает из-за того, что масло вливали слишком быстро или продукты были недостаточно прогретыми.

Идеи для экспериментов

Домашний майонез легко менять под свои предпочтения. С зеленью он становится освежающим соусом к рыбе, с каперсами и анчоусами — пикантным, с хреном — острым. Горчица регулирует насыщенность вкуса.

Как хранить

Домашний майонез — продукт нежный и недолговечный: в холодильнике он простоит не больше трёх дней. Чтобы не переживать за безопасность, яйца лучше брать пастеризованные. И готовить лучше маленькими порциями — тогда он всегда будет свежим, прямо как только что сделанный.

Личный опыт автора

Я перестала покупать майонез в магазине, когда поняла, что домашний готовится за три минуты. Он получается воздушным, с чистым вкусом, без лишних добавок. Гости часто не верят, что это не покупной соус.

Вывод

Домашний майонез готовится за три минуты из простых продуктов. Он свежее и вкуснее магазинного, а блендер гарантирует стабильную текстуру. Базовый рецепт легко адаптировать под свои вкусы, добавляя зелень, чеснок или специи.

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