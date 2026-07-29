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Ускоряем созревание томатов в августе: маленькие хитрости от агронома для хорошего урожая

Опубликовано: 29 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ускоряем созревание томатов в августе: маленькие хитрости от агронома для хорошего урожая
фото legion-media
Несколько несложных приемов помогают перенаправить ресурсы растения на плоды и получить урожай до холодов

Август — напряжённое время для огородников: ночи холодают, а помидоры всё ещё зелёные. При температуре ниже +15 °C созревание заметно замедляется, и плоды могут так и не набрать нужный цвет.

Но ситуацию реально поправить за пару недель — достаточно применить проверенные приёмы, - сообщила опытный агроном Ксения Давыдова.

Что тормозит покраснение томатов

Виноват пигмент ликопин: он активно накапливается только при +20…28 °C. Если столбик термометра падает ниже +15 °C или, наоборот, зашкаливает за +30 °C, процесс встаёт на паузу. К этому нередко добавляется нехватка света — и томаты остаются бурыми.

Простые способы ускорить созревание

Вот что реально помогает:

  • сократить полив до 1 раза в 7–10 дней — это переключает куст с роста зелени на налив плодов;
  • удалить нижние и затеняющие листья, а также все пасынки — так питание пойдёт прямо к помидорам;
  • прищипнуть верхушку — приём останавливает рост стебля и направляет силы на созревание;
  • подкормить калием и фосфором — они улучшают вкус и ускоряют налив;
  • отказаться от азота — в августе он только мешает.

Вывод

Созревание томатов в августе зависит от температуры, света и грамотного ухода. Главное — действовать вовремя и не переусердствовать: например, полностью прекращать полив нельзя — это грозит растрескиванием плодов.

Личный опыт

Однажды в августе у меня почти все томаты оставались зелёными: ночи были прохладными, а я продолжала поливать кусты как летом. Подсказка помогла: я сократила полив, убрала лишние листья и сделала калийную подкормку. Уже через 10 дней помидоры начали краснеть, и до заморозков я успела собрать приличный урожай.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от неприятного запаха в курятнике.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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